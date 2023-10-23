小宅化加劇 六都預售屋二房產品占比全面逾4成

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近年六都房價快速攀升，低總價、小坪數的產品對預算有限的消費者成了購屋的主流選項。永慶房產集團彙整近三年內政部預售屋交易實價登錄資訊發現，預售屋交易格局以2房、3房為主，其中2房格局的交易比例呈現增加的趨勢，至2023年2房格局已然成為台北市、新北市、台南市及高雄市這四都的預售屋交易主力，尤其是新北市占比逼近五成，高雄市2房格局占比甚至高達54.8％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，現代家庭結構以小家庭居多，近幾年房價快速上漲，但所得增加的幅度遠跟不上房價上漲的速度，讓預算有限的消費者將目光投向2房格局產品，而建商面臨建築成本上揚，為了提供「買得起的總價」以保持銷量，也傾向推案小坪數住宅，因此，2房或小3房格局成為近年來建商推案的主流。

若觀察近三年預售屋交易占比可以發現，2021年六都除了高雄以2房格局為交易主力外，其餘五都均以3房居多，交易占比均達四成以上，但到了2023年，3房格局占比大都呈現下降走勢，而4房格局占比僅剩個位數，顯示大坪數的需求逐年降低。

反觀2房格局的交易占比卻呈現上升趨勢，陳金萍表示，從2021年的預售屋交易占比可以發現，過去台北市、桃園市、台中市與台南市2房交易均不到四成，購屋族群普遍還是偏好3房格局產品，但到了2023年後，2房格局占比全數站上四成，其中，新北市、高雄市占比更達五成之多，新北市由2021年的40.9％增至2023年的49.2％，高雄市更從49.2％增至2023年的54.8％，均增加至少5個百分點以上，2房格局的預售屋逐漸受到青睞。

其中，高雄小宅化現象最為明顯。細看高雄市預售屋格局變化，1房格局交易占比從2021年的9.4％成長至2023年的13.7％，而2房格局占比從49.2％上升至54.8％，合計2房以下格局的預售屋交易占比從58.6％衝上68.5％，居六都之冠，2房以下小宅幾乎已統治高雄的預售屋市場。