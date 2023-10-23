四方電巴將向盧秀燕陳情 爭取電巴業者生存權

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台中四方電巴積欠工資，駕駛發起罷工引發的勞資爭議，20日勞資雙方在市府調解結果出爐，台中市府對四方電巴17日無法正常發車，研商啟動代駛機制，以及收回路權方案；四方電巴對於市府的動作深感委屈，本週將當面向盧秀燕市長陳情。

四方電巴副總經理林成乙坦言，四方欠薪，真實情況是市府撥付的「補貼款」只有一半不到。其實客運業者的營運成本除了駕駛薪水，另有場地、充電設備、維運管理等高額成本，過去長達6個月才撥付的款項，疫情後所有的成本加重，即使改成2個月撥付，對業者仍有很大的營運現金壓力。

林成乙回應市府研商結論，首先，中市府先將5月至9月的5個月應付費用1600萬元虧損補助，儘快協助支付四方電巴；其次，對於少數代駛者取代四方的黃金路線365路、245路、354路，不能同意其等主張，若漏班次免罰每班次5000元的罰款，且不能有一條路線罰款上限3萬元的例外。再者，四方電巴更主張擁有365路、245路、354路等基本路線路權。最後，四方電巴全體同仁，希望當面向大家長盧秀燕市長陳請。

林成乙代表四方電巴全體員工向盧秀燕市長喊話，「四方電巴與它的路線，一直使用電動巴士最優質的綠能產品，力拼生存活下來，如電影阿甘正傳的主角阿甘奔跑不放棄的精神，繼續爲台中市，奔跑下去。」