全球關鍵礦產爭奪戰正升溫 陸專家：中國永不落後

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第二十五屆中國科協年會22日至24日在合肥舉行，中國有色金屬學會理事長賈明星表示，大陸的基建優勢和專業團隊優勢「在全球無可比擬」，面對正在升溫的關鍵礦產爭奪戰永遠不會落後，他還以稀土領域舉例，表示大陸在稀土領域的技術優勢大於資源優勢，「在稀土分離領域，我們完全可以對等制裁」。

國際能源署日前報告稱不斷擴張的能源行業推動了全球對關鍵礦物的需求，全球在關鍵礦產的爭奪戰已經打響。對此，賈明星說，全球現存的優質礦產資源都是在自然條件比較差的地方，如高緯度、高海拔地區，這對開採方來說挑戰巨大，目前西方國家對此只能望洋興嘆。相比之下，中國的基建優勢和專業團隊優勢“在全球無可比擬”。

他強調，即使在最艱苦的地方，中國人也能在1到2年內建造一座現代化的礦產開發基地。如今一些國家對大陸使壞，美西方詆毀，但大陸一旦將自身優勢發揮出來，就永遠不會落後。”

彭博則分析稱，關鍵礦產的提煉加工成本高昂，在技術上具有挑戰性且耗能高、污染嚴重。10多年來大陸成為關鍵礦產領域毫無爭議的領袖，在多個礦產領域主導價值鏈，例如佔據全球電池金屬（包括鋰、鈷和錳）產量的一半以上，占全球稀土產量的比例也非常高。

根據《環球時報》報導，當前美歐試圖擺脫對大陸的稀土依賴而展開博弈。近日美國計畫通過扶持全球稀土儲量第二的越南建立稀土產業鏈。相關專家表示，越南稀土儲量與大陸不在同一層次，且開採稀土需要先進技術，美國和越南都缺乏相關人才和實踐經驗。越南如果想以低成本方式開採稀土，將存在不小難度。