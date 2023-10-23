小確幸 台積股民有福？陸行之曝股息有拉高空間

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【旺得富理財網 李澍】台積電法說會上揭露車用半導體客戶面臨需求減緩，正在加速庫存調整的現況，對此，半導體分析師陸行之提出4點看法並表示，過去3年資本開支／營收都在50%上下波度，要提高現金股利真的是有困難，目前實在很難想像台積電明年資本支出會比今年320億美元來的高，資本支出有機會降到40%左右，這樣現金股利有空間繼續拉高。

陸行之在他個人粉專「Andrew Lu on global semis and techs」上以「從台積電法說看車用半導體代工需求」一文分析車用半導體後市；他指出，台積電上周四10月19日舉辦季度法說，公布第三季車用半導體季減24%，年減近6%，車用半導體佔比從第二季的8%，下降到第三季的5%，顯示車用半導體代工需求遽降，暗示車用半導體客戶面臨需求減緩，加速調整庫存。以下4點為他的看法分享：

1.台積電車用半導體客戶主要在美國，歐洲及日本，這些客戶如NXP（恩智浦半導體）、TI（德州儀器）、STMicro（意法半導體）、Infineon（英飛凌）、Renesas（瑞薩）多預期三季度營收季比持平或小幅衰退，但台積電看到客戶砍單24%，表示這些車用半導體客戶在第三季大降外購晶圓代工庫存（有可能砍代工，守自廠），美國車廠大罷工影響，或看到比之前預期差的需求狀況，請大家重點關注。

2.台積電車用半導體客戶主要系使用7奈米以上的12吋晶圓成熟製程，所以台積電成熟製程營收在第三季季減10%，年減24%，明顯比8吋的季增6%，及先進製程（7奈米及以下製程）工藝的季增18%來的差。

3.不同於PC及Smartphone半導體代工需求似已觸底回升，車用半導體似乎還在加速趕底，以目前彭博社全球分析師預期各大車廠第三季營收季減超過5%，年增遽降到6%來看（對比第二季年增率23%），車廠客戶營收季減似乎比半導體供應商看到的還來得差，作為產業分析師，得很小心預期全球車用半導體，尤其是傳統油車用半導體供應商公布的第三季營收及第四季營收指引的數字及公布後的股價表現。

4.台積電車用半導體佔比雖然不高只剩5%，但德國廠及日本廠擴廠多少跟之前強勁需求有關，如果第三季營收遽減24%，假設其中4%是單價變化，20%是出貨量減少，表示車用半導體產能利用率一下少了近2成。

目前台積電12吋平均70至75%，8吋產能利用率又低於12吋，實在很難想像台積電明年資本開支會比今年的320億美元（主要只有3／2奈米及CoWoS，光罩需要投錢）來得高，這樣資本支出（Capex density）就有機會從2021／2022／2023年的53%／48%／47%降到40%左右（對比38%淨利潤率+25%非現金折舊／營收-13%現金股利／營收=50%，概估自由現金流／營收），這樣其現金股利才有空間繼續拉高，過去三年資本開支／營收都在50%上下波動，要提高現金股利真的是有困難。

※免責聲明：本文獲得「Andrew Lu on global semis and techs」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。