科技產業觸底了嗎？渣打：還要再觀察幾個月

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最新公布的台灣9月臺灣外銷訂單與數據顯示，台灣外銷訂單與去年同期相比下滑速度已開始放緩，至於科技產業低迷是否觸底，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財認為，還要再觀察幾個月。

台灣9月臺灣外銷訂單與去年同期相比下跌15.6％，遜於市場預期的下跌13.9％ ，但優於渣打銀行先前預測的17.6％。符銘財說，依整體而言，台灣外銷訂單下滑，和美國對中國消費科技產品出口加重管制有關，但臺灣外銷訂單與去年同期相比下滑速度已開始放緩。

符銘財表示，9月外銷訂單仍較8月成長11.7％，表示企業受益於年底節日前的需求有所回升。事實上，9月份來自美國的外銷訂單單月成長10.9％，歐洲也呈現單月成長23.4％。9月外銷訂單較去年同期下降的部分原因仍在於基數效應，去年基期較高，若和去年相比，9月份來自美國的外銷訂單較去年同期下降16.1％，來自歐洲的單月降幅更加劇到46.5％。

符銘財表示，9月份較去年同期下滑數字相比，也顯示儘管季節性年終節日需求的刺回溫，但與去年同期相比，復甦仍然相當微弱。如科技類別的外銷訂單（包括半導體）9月成長19.3％，但較去年同期相比仍下跌16.9％：非科技外銷訂單則9月下降2％，較去年同期下降12.6％。值得注意的是，9月資訊通信的外銷訂單金額單月成長34.9％，此則反映最近全球推出的最新手機與其周邊商品的帶動。

符銘財進一步表示，比較為正面的消息是，來自大陸、香港的外銷訂單單月成長4.3％，這是連續第五個月成長，相較去年同期也僅下降1.6％，並較8月下降2％，若和2022年下半年和2023年上半年大部分時間均下滑30~40％相比，已有大幅改善，表示美國對高性能IC晶片的出口管制措施所帶來的成長拖累（基數效應）可能在2023年下半年開始消退。只不過，未來還需要再多幾個月的數據來確定當前的科技低迷確實已經觸底，以便更好地衡量全球消費電子產品在2024年可能復甦的整體可能性。