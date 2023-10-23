將有更多台商被陸查稅？龔明鑫這樣說

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富士康在大陸多廠區遭查稅，引發關注。對於很多台商擔心，可能會成為下一波被查的對象，國發會主委龔明鑫23日強調，政府會密切觀察。

龔明鑫23日出席第29屆METS會議進行專題演講，對於政府會怎麼協助富士康，龔明鑫受訪時表示，這件事情一發生以後，政府非常關心，經濟部在第一時間就有去跟鴻海聯絡，看有沒有需要什麼樣的幫助，所以我們還是要密切觀察，後續看看富士康或是也許還有其他廠商，有需要幫助的話，政府都會盡力來幫助。

龔明鑫說，照理來講，現在全球在供應鏈重組的時刻，每個國家都非常的歡迎台商，希望盡量不要有一些政治的議題在做一些干擾。

針對有專家指出，接下來中國大陸可能會不分產業別進行這個土地跟稅上面的這個查核，現在很多台廠擔心，可能會成為下一波被查的對象，龔明鑫強調政府會密切觀察。

龔明鑫也說，目前不知道真正的背後的原因 ，如果是針對鴻海單一的企業來講的話，應該是不會擴及到其他台商；如果擴及到其他台商的話，那就是系統性的問題。並再次強調，這個時間點，全世界供應鏈都在重組，台商如果任何的需要的話，政府都會盡力來做一些協助。

行政院鄭文燦23日出席「兒福A1公辦都市更新案動土典禮」受訪也表示，民主國家選擇領導者、選擇總統，應該是在一個不受威脅、不受利誘、不受干涉，而且不受扭曲的環境底下自由表達意志，這也是台灣民主很可貴的地方，不希望中國大陸因素影響選舉。

鄭文燦也說，台商在中國大陸的投資，都是合規合法，不應該受到政治的審查，也不應該受到政治的干涉，對任何台商包括富士康在內都是一樣的。