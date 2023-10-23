哥倫比亞首位左翼總統 明起訪問中國

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大陸外交部發言人華春瑩宣布，應中國國家主席習近平邀請，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）將於10月24日至26日對中國進行國事訪問。近年來，中國在拉美地區的勢力不斷增強，此行將如何影響中哥關係，備受矚目。

去年6月，繼左翼長期執政的委內瑞拉、古巴和近年選出左翼總統的智利、秘魯和宏都拉斯之後，拉美又多了一個左翼政權。哥倫比亞前叛軍成員裴卓成為哥國首位左翼總統，其上任一年多來，外界持續關注哥倫比亞與長年盟友美國間的關係是否生變。

法國《世界報》（Le Monde）曾分析，中國在美國後院拉美地區站得越來越穩。報導指出，在中美競爭加劇的背景下，中國正在加強其在拉美地區的經濟和外交存在，在對能源轉型至關重要的礦產供應方面，中國在拉美佔據著相當大的領先地位。

報導指出，近二十年來，中國在拉美地區越來越受到認可，在巴西、阿根廷和秘魯等九個國家，中國幾乎就要把美國的第一大經濟夥伴地位給搶走，中國成為拉美和加勒比海國家的最大貿易夥伴之一。2021年，中國與拉丁美洲的貿易額創下歷史新高，超過4500億美元。

報導形容，在台海問題上，北京的戰略也結出果實。自2017年以來，有五個國家與台灣斷絕關係，轉而支持中國，分別是：巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜，最後一個是宏都拉斯。