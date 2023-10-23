AI概念股還能上車嗎？谷月涵提兩因素：別太衝動

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寬量國際今（23）日舉行2023年第四季全球資本市場展望說明會，寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，AI概念股的走勢有兩項因素造成波動，建議小股民「不要太衝動」。整體台股方面，谷月涵認為，由於現金部位比重正在下跌，股市下修的風險較高。

AI概念股是台灣股民今年熱門話題，忽熱忽衰讓小股民不知道該不該「上車」，谷月涵表示，AI概念股的波動，不一定是「崩盤」了，外界悲觀認為AI面臨「泡沫化」，但他認為，首先，新產業、科技和新技術出來時，這些公司的股價一開始會衝高，接下來會遇到一波修正，要再看到同樣高的股價，可能要等三年後。第二個原因是「大家太樂觀了」，新的科技在問世之後，要到產生實際需求才會真正成熟。另外，也應注意半導體公司、包括台積電，在晶片製造方面的瓶頸。因此，谷月涵建議「不要太衝動的去買領先AI概念股」。

台股方面，谷月涵表示，台灣市場處於風險較高階段，目前台股現金部位（M1B／M1B＋股市市值）比重正在下跌，意味著會有一波修正壓力，也就是說，現階段投資台股風險偏高，這也是看好以數據為主的軟體產業，在高風險資本市場環境中表現可優於大盤的原因。不過，谷月涵也提到，因為全世界資金面在擴大，不會像以前的風險那麼大。

谷月涵也再次強調，長期看好「台灣起飛（Taiwan HEADs Up）」投資策略，以「健康科技（Health Tech）、能源科技（Energy Tech）、電動車科技（Automobile Tech）、數位經濟（Data）」為首的四大新興產業，將成為未來台灣新護國神山群與新的經濟成長動能來源。

谷月涵認為，看好新興產業能夠成功的關鍵要素有下列3項：一、營運槓桿具有規模可擴充性，主因高固定與低變動的成本結構、網路效應、專有的資料庫與演算法；二、具有獨佔創造力，這是一種獨特優勢的商業元素且具備持續性的領導地位；三、享有高毛利率，從財務角度來看，這是掌握定價能力的象徵。