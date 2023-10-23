國泰航空宣布年底前停飛以色列航班

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國泰航空今天宣布，因應以色列的局勢發展，從即日起到今年12月31日，取消香港往返以色列特拉維夫的所有航班。

國泰航空今天發布訊息表示，若乘客已啟程，但仍未收到國泰航空通知，可透過國泰航空官網自助訂位管理服務查閱航班最新狀況，如需協助，可致電（02）7752-4883與客服聯絡。

國泰航空並說，目前受影響乘客重新預訂其他往返以色列的航班選擇非常有限，強烈建議尚未啟程的乘客全額退款，至於12月31日後出發的乘客希望改變旅遊計劃，亦有機票豁免措施提供選擇。