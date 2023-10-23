遠航大樓積欠租金遭拆 前董事長張綱維率眾抗議

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遠東航空因積欠租金，未交還土地，民航局今天將依法拆除位於松山機場旁的遠航總部大樓，前遠航董事長張綱維則率領10多人到場砸雞蛋抗議。對此，民航局強調，依法辦理。

民航局台北國際航空站主任鄭堅中日前表示，遠航總部所在地的土地是向台北國際航空站租用，遠航只有地上權，但租期早已期滿，遠航不但積欠租金，也遲未交還土地，經訴訟後，法院已判決遠航應拆屋還地，因遠航未執行，法院同意由台北國際航空站拆除。

前遠東航空董事長張綱維今天率領10多名搶救遠航行動聯盟成員，到現場砸雞蛋抗議拆除行動。

張綱維現場表示，當年遠航被掏空後，是他本著幫助人的心態，借錢發薪水，沒想到後來公親變事主，淪落到今天的下場。

張綱維指出，2019年12月11日因為遠航公司內鬼，導致跳票新台幣2000萬元，但公司仍有現金可以支付，當年12月12日又在未經過授權的員工說「飛到今天」導致後續遠航被撤照。

張綱維強調，遠航在2008年暫停營運時，沒有被撤照，2019年只是要暫停部分航線卻被撤照，政府並未盡到輔導的職責，卻對遠航判死刑，甚至利用證交法起訴他。

民航局指出，遠東航空承租台北國際航空站土地的使用合約於2020年3月31日到期，但土地一直未清空歸還，台北站訴請拆屋還地，法院2022年判決確定，遠航應將遠航辦公大樓拆除，並將占用土地返還台北站。

民航局指出，台北站去年10月根據判決，向法院聲請強制執行，法院於去年12月26日與今年6月21日兩度辦理履勘，遠航於第二次履勘時，承諾將自行拆除建物，並根據法院要求，於6月30日提報拆除期程，承諾於今年8月29日前動工拆除，法院同意給予遠航自行拆除、清空時間，期限至8月31日止。

民航局表示，因遠航未在法院要求期限前完成相關作業，台北站報請法院強制執行，法院通知於23日執行，台北站依據法院通知，配合辦理相關作業。