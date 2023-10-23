富士康遭中國查稅 谷月涵：促台商更認真分散投資

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中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅，寬量國際策略長谷月涵今天說，在中國設廠的台商，無論傳產或電子業，都有外國客戶建議不要再投資中國，最好投資東南亞或印度等地，富士康遭查稅只會「讓大家更認真走這個方向」。

金融顧問機構寬量國際（QIC）今天舉行2023年第4季全球資本市場展望說明會，谷月涵（Peter Kurz）被問及中國對富士康查稅，將如何影響外商投資中國的策略；他坦言，影響一定會有，但這也不是第一次中國政府干涉投資中國的企業。

谷月涵說，任何在中國設廠的台商，無論傳統產業或電子產業，都有外國客戶建議不要再投資中國，但光是投資台灣還不夠遠，最好投資第三個國家，例如東南亞或印度等地區，這個趨勢會一直持續下去，鴻海集團被查稅的消息，只會「讓大家更認真走這個方向」。

他認為，台商原本已經投資的中國資產，可能用來生產一些較舊世代的產品，至於新產品都將在國外製造，影響不會太大。就投資角度而言，外國公司投資中國的部位已經減少非常多，短期應該不會改變。

中國官媒22日報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

對此鴻海22日下午發布重大訊息指出，合法合規是集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。