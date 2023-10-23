受富士康查稅衝擊 鴻海爆量一度跌逾3％ 陷百元保衛戰

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中國官媒《環球時報》昨（22）日報導，有消息人士指出，中國稅務部門近期將依法對富士康集團在廣東、江蘇等地重點企業進行稅務稽查，而受此利空消息影響、加上大盤普遍表現不佳，鴻海今（23）日股價開盤後一路走低，跌幅一度逾3%，股價最低至100元，面臨百元保衛戰。

《環球時報》指出，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門也會對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。對此鴻海集團昨日也針對此消息發布重大訊息，表示「合法合規是集團在全球各地的基本原則」，會配合當地部門進行調查；經濟部則表示，產發署已於在第一時間鴻海聯繫，後續也將保持密切聯絡，並視情況提供協助。

鴻海股價受此消息衝擊，跳空開低後一路走低，於平盤以下震盪，早盤股價一度低至100元，跌幅逾3%，回測百元關卡，破底創下今年4月以來新低，截至11點半前，成交量達逾6.1萬張，已超越上周五總量，位居台股第三名。觀察籌碼方面，外資已連續5日賣超逾1.9萬張，投信、三大法人也同步賣超。

另外，同樣受此消息影響，鴻海旗下在中國A股掛牌的工業富聯也遭投資人砍出，開盤即跳空跌停，來到人民幣14.55元，換算後市值約蒸發人民幣321.7億元，力守市值人民幣2,890億元。