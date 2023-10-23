10／23期貨市場掃描

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美股

美股周五下跌，因擔憂美債殖利率走高以及中東局勢的影響。媒體統計的數據顯示，截至周五，標普500指數成分股已有86家公司公布財報，其中74％優於預期。克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特（LorettaMester）周五表示，她認為目前美國通膨風險仍然偏高，聯準會年底前仍有可能再升息一次，這與聯準會9月份發布的利率預測點陣圖一致。

道瓊工業平均指數10月20日終場下跌0.86％（286.89點）、收33,127.28點。標準普爾500指數下跌1.26％（53.84點）、收4,224.16點。那斯達克指數下跌1.53％（202.39點）、收12,983.81點。費城半導體指數下跌1.53％（51.63點）、收3,316.14點。四大指數上周分別下跌1.6％、2.4％、3.2％、4％，今年以來漲跌幅分別為-0.1％、10％、24％、31％。

道瓊指數佔比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.49％）下跌0.87％，微軟（權重6.54％）下跌1.40％，高盛（權重5.90％）上漲0.29％，家得寶（權重5.66％）下跌0.13％，安進（權重5.53％）下跌0.64％，麥當勞（權重5.10％）下跌0.10％。

在經濟數據強勁和地緣政治緊張升溫的影響下，美債殖利率持續拉升。自7月份以來，10年期美債殖利率已攀升了120個基點，因為投資者越來越傾向於認為聯準會的利率峰值可能會更高、升息週期將維持更久。由於債券殖利率攀升，標普500指數自8月初以來下跌了6％。

由於美債殖利率接近5％大關，因此看起來比股票等風險資產更具吸引力。FHNFinancial首席經濟學家克里斯·洛（ChrisLow）表示，如果10年期美債殖利率能達到5％，對許多很久沒有考慮過國債的美國散戶而言，會是一個很好的投資。

摩根大通（JPMorgan）執行長吉米·戴蒙（JamieDimon）表示，當前宏觀環境面臨多重不確定性，勞動力市場持續緊張，政府債務水平極高，貨幣緊縮政策前景不明，通膨和利率可能進一步上升，地緣政治衝突加劇也推升了外部風險。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月20日收盤下跌0.29美元或0.3％至每桶88.08美元，因股市下跌以及經濟擔憂影響需求展望，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.22美元或0.2％至每桶92.16美元。上週，NYMEX原油上漲0.4％，布蘭特原油上漲1.4％，因擔憂中東局勢的影響。

庇護財富管理（SanctuaryWealthManagement）首席投資策略師瑪麗安巴特爾斯（MaryAnnBartels）報告表示，如果原油價格突破並保持在每桶100美元的價格之上，預期將會帶來經濟成長放緩的風險，對企業的獲利也將造成負面衝擊，從而又將導致經濟以及股價的進一步走弱，因此該行正密切關注原油價格的走勢。

美國商品期貨交易委員會10月20日報告顯示，截至10月17日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周減少4.8％至306,388口，為連續第三周減少。

美國能源部10月19日公布的每周天然氣庫存數據顯示，截至10月13日當周，美國天然氣庫存較前周增加970億立方英尺至3.626兆立方英尺，相比過去五年的同期平均值為增加850億立方英尺，去年同期為增加1,130億立方英尺，分析師的預估為增加840億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加9％，較過去五年同期平均值增加5％。

截至10月13日當周，美國天然氣日均供應量較前周增加1.1％或12億立方英尺/日，天然氣產量較前周增加1.3％或13億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣淨進口量較前周減少1.8％或1億立方英尺/日，對墨西哥的管道天然氣出口較前周減少1.4％或3億立方英尺/日。美國液化天然氣出口到港量較前周增加15億立方英尺/日至143億立方英尺/日。

根據標普全球普氏的數據，10月12日至10月18日的一周期間，美國天然氣日消費量較前周增加2.4％至715億立方英尺。其中發電部門的天然氣日消費量較前周減少2.4％至319億立方英尺，工業消費量較前周增加1.4％至229億立方英尺，商業/住宅的天然氣消費量較前周增加14.8％至167億立方英尺。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨10月20日全面下跌，預報顯示受旱的巴西北部地區有望迎來降雨。12月玉米期貨收盤下跌1.9％至每英斗4.9550美元，12月小麥下跌1.4％至每英斗5.86美元，11月黃豆下跌1％至每英斗13.0225美元。上周，黃豆、小麥、玉米分別上漲1.7％、1.1％、0.5％。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月20日下跌2.2％至每磅82.40美分，上周下跌4.3％；10月粗糖期貨下跌1.6％至每磅26.85美分，上周下跌0.7％。

美國農業部10月19日公布10月6日至10月12日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口簽約淨銷量為632,800公噸，較前周減少3％，較過去4週均值增加42％，銷售增加主要來自於中國（181,500公噸）、菲律賓（125,000公噸）、目的地未知的地區（85,000公噸）與墨西哥（70,700公噸）。

小麥當周出口裝船量為385,100公噸，較前周增加12％，較過去4周均值減少4％，主要出口市場為日本（175,100公噸）、奈及利亞（56,100公噸）與韓國（38,600公噸）。2023/24年度至今，美國小麥出口量年減23％至660萬噸。美國農業部10月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減160萬噸至52年來新低的1,905萬噸。

9月起的2023/24年度玉米一週出口簽約淨銷量為881,300公噸，較前周與過去4周均值分別減少3％與15％，銷售增加主要來自於墨西哥（260,300公噸）、瓜地馬拉（147,000公噸）、哥倫比亞（139,200公噸）、目的地未知的地區（121,300公噸）與日本（102,500公噸）。

玉米當周出口裝船量為516,300公噸，創下本銷售年度以來新低，較前周與過去4周均值分別減少37％與25％，主要出口市場為墨西哥（280,300公噸）與哥倫比亞（170,400公噸）。2023/24年度至今，美國玉米出口量年增30％至400萬噸。美國農業部10月報告預估2023/24年度玉米出口量將年增22％至5,144萬噸，較前月預估下調63萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月20日收盤上漲13.9美元或0.7％至每盎司1,994.4美元，創下近3個月來的新高，因中東局勢擔憂提振避險需求，抵禦了美債殖利率上揚的影響；美元指數下跌0.1％，12月白銀期貨上漲2.1％至每盎司23.504美元。

紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.8％至每盎司905.2美元，12月鈀金期貨下跌0.7％至每盎司1,111.20美元。上周，金銀鉑鈀漲跌幅分別為2.7％、2.7％、2.4％、-3％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）20日黃金持有量增加15公噸至863.24公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量持平為13,743.74公噸。

EquityManagementAssociates創辦人兼執行合夥人萊帕德（LarryLepard）表示，隨著以色列與哈馬斯之間的戰爭升級，黃金日漲幅甚至有可能超過每盎司100美元。自從哈馬斯於10月7日襲擊以色列以來，金價累計已上漲超過每盎司160美元。萊帕德認為，金價如果能夠突破每盎司2,100美元再創新高價位，後續就有可能進一步上漲至每盎司2,500美元。

金拓新聞發布的每周黃金調查顯示，分析師預期本周（10.23~10.27）金價下跌，因短線漲幅較大及預期中東局勢暫緩的影響。在針對專業人士的調查中，31％認為本周金價將會上漲，46％預計將會下跌，23％預期本周金價盤整持平。在普通投資者的投票當中，有69％認為本周金價將上漲，19％認為將會下跌，12％認為將會盤整。

德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，債券殖利率的回落和印度的強勁需求可能會提振第四季的金價，但鉑族金屬不太可能在新年之前反彈。報告稱，聯準會近期釋出較為鴿派的訊號，這影響了利率預期，並對金價構成支撐。此外，以印度盧比計價的黃金價格下跌，可能成為印度在即將到來的節日期間需求增加的催化劑。