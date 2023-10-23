滬深跌破3000點大關 陸專家籲人行入市救市

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滬深股市上周20日低開低走，跌破3000點整數關，這也是滬指歷史上第52次跌破3000點，中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬呼籲，人行應該直接下場救市。他認為兩種救市類型可以考慮。一是平準基金，主要適合在疾風暴雨式下跌當中的救市；二是人行入市，通過匯金公司等注入資金。

劉紀鵬強調，如果本周股市在跌破3000點的基礎上再下探，市場會非常被動，認為人行入市比較適合於目前這種慢性病形成的牛短熊長的被動格局，可以考慮學習日本的救市策略。他說，通過匯金公司也好、中投也好，國家隊長期培養起來的國家公司，承擔救市的作用，甚至人行直接入市。

但劉紀鵬也提到，人行直接入市涉及一個法律問題，目前銀行資金不能直接進入到股市裡，回顧日本2000年以後透過央行入市，是搞了QE量化寬鬆，在2007、2008年被美國學走，用上了。

劉紀鵬也同時表示，不論人行或平準基金入市都並非不是長久之計，一定要退出。因此在這種情況下要找到治本的方法，不贊成直接上往裡邊砸錢，強調一定要找到治本的方略。

從股市技術指標上看，滬指3000點是一個重要整數關、技術支撐位，對投資者心理影響較大。近年每當觸及3000點附近時，大陸官方高層總會發布一系列政策，讓3000點的政策信號意義顯而易見。

自從2007年年初滬指第一次邁上3000點後，「3000點保衛戰」便延續至今，已進行了16年。據統計，2008年以來，滬指3000點拉鋸戰超過50次。