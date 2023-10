美國流行天后泰勒絲紀錄片《泰勒絲:時代巡迴演唱會》(Taylor Swift: The Eras Tour)再度蟬聯北美周末票房冠軍,擊敗由馬丁·史柯西斯(Martin Scorsese)執導的《花月殺手》(Killers of the Flower Moon),也是史上第一個票房破億美元的巡演電影。

根據AMC Theatres Distribution指出,上周末《泰勒絲:時代巡迴演唱會》在美國和加拿大票房估計3,100萬美元,連續第二周奪下冠軍,這使得美國國內票房累計1.298億美元。

蘋果原創電影、由李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演的《花月殺手》上周末在北美票房2,300萬美元,全球票房達4,400萬美元。