中日和平友好條約45周年 岸田文雄：兩國在廣泛領域有合作潛力

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今天是《中日和平友好條約》生效45周年，大陸國務院總理李強與日本首相岸田文雄就此互致賀電。岸田文雄表示，日中兩國對地區乃至世界的和平與繁榮肩負重要責任，在廣泛領域擁有合作潛力。李強則說，中方願與日方一道致力於構建契合新時代要求的中日關係。

中國大陸與日本於1972年建交；1978年8月12日，中日外長在北京簽署《中日和平友好條約》，同年10月23日生效。

李強於賀電中表示，45年前，中日兩國老一輩領導人和政治家作出締結《中日和平友好條約》的戰略決斷。條約以法律形式為中日這兩個鄰國確立了和平共處、世代友好的大方向，強調反對霸權主義，成為兩國關係發展進程中的重要里程碑。

李強指出，45年來，中日關係取得了來之不易的發展成果，增進了兩國人民福祉，也為地區乃至世界的和平、穩定與繁榮作出積極貢獻。李強也強調，中方願同日方一道，重溫締約精神，牢牢把握兩國關係正確發展方向，致力於構建契合新時代要求的中日關係。

據新華社引述，岸田文雄表示，《日中和平友好條約》明確寫入發展兩國間持久的和平友好關係。他說，45年來，雙方以此為指引，為日中關係發展奠定基礎，維護和發展了兩國和平友好關係。

岸田文雄強調，日中兩國對地區乃至世界的和平與繁榮肩負重要責任，在廣泛領域擁有合作潛力，雙方共同致力於構築建設性、穩定的日中關係具有重要意義。日方願同中方重溫條約精神，努力推動日中關係取得更大發展。

據大陸外交部網站，《中日和平友好條約》規定，締約雙方決心在和平共處五項原則的基礎上，發展兩國間持久的和平友好關係；確定彼此用和平手段解決一切爭端，而不訴諸武力或武力威脅；願意繼續為開展經濟和文化合作，促進兩國人民的往來而努力。

締約雙方還聲明，任何一方都不應在亞太地區或其他地區謀求霸權，並反對任何其他國家集團建立這種霸權。條約中也明文規定了「本條約不影響締約各方同第三國關係的立場」。