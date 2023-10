歸璞．泊旅 10 月 20 日慶開幕暨榮獲國際品牌與設計金獎

以全新品牌呈現,將原本營業十五年的旅宿整棟拆除再原地重建的「歸璞.泊旅」於上周五(10月20日)下午二點正式啟動。與會者高朋滿座賀客絡繹不絕,有日管處簡慶發處長、魚池鄉劉啟帆鄉長、縣政府機要秘書黃馨瑩等貴賓蒞臨,這也是日月潭地區首宗將營業中重建新建的旅宿,與會貴賓對在日月潭有這一國際品牌且有創意、精奢的與自然融合的經典創作,從建築規劃、室內設計、營建裝修到軟體服務,給予最高的讚許。

日月潭風景管理處簡慶發處長表示,三年前經過這看到一工地過程付出很多,在缺工缺料的窘境下,沒有大破壞就沒有大建設,當初看到莊總的邀請函設計的精美樸素而被感動,相信未來服務讓國際上看到,可提高其知名度。

「歸璞.泊旅」的背後推手莊理暉總經理,娓娓道出三年前破釜沉舟的心情將原本營業十五年的旅宿整棟拆除再原地重建,以全新品牌「歸璞.泊旅」呈現不難看出他的心路歷程。

他說,今日能有如此以卓越的軟硬體服務,入選日月潭唯一國際精品酒店品牌系統(Small Luxury Hotels of the World ™,簡稱 SLH),由旅宿業御用設計師袁世賢總監所率領的呈境設計 Next Design 團隊及張嘉勳建築師,集結國內外各項設計界菁英,強強聯手參與規劃位於日月潭的微型旅宿。SLH 擁有 540 多家獨立經營酒店的全球奢華精品酒店聯盟,與此同時成為南投第一家入選國際凱悅酒店集團會員系統(World of Hyatt,簡稱 WOH),象徵與全球凱悅酒店同步。 雖沒有大型旅館的氣派,但卻符合現今流行的工業風,體現出空間更具設計感的曲風,有如入洞穴歸隱的穴居概念,享受光線的流動的變化,因此還榮獲了美國MUSE的設計金獎。

魚池鄉劉啟帆鄉長致詞時以「浴火重生」的風氣來形容「歸璞.泊旅」的創舉,他讚賞莊總這創舉是品牌加創意,能為日月潭帶來更多商機。

遠從國外代表品牌恭賀「歸璞.泊旅」的SLH_亞太區高級副總裁Mark Wong的賀詞中表示,目前日月潭當地唯一由SLH品牌認證的「歸璞.泊旅」,一定會以低調豪華為主義定調,為旅遊愛好者帶來一個遠離都是塵囂以及難忘的療癒度假時光。

「歸璞.泊旅」英文名為 Beore,寓意 Be(成為)Ore(自然堅石),與自然融合的經典創作,從建築規劃、室內設計、營建裝修到軟體服務,歷經無數精雕細琢,呈境設計 Next Design 團隊精心將空間結合環境的感知,保留旅人環遊日月潭心境及深度,轉化為對空間設計的追求,體現「無形之型。亦為形」,有其獨特形式的設計理念,昇華空間體驗的品質。

「歸璞.泊旅」美酒佳餚美食文化 為日月潭加分

曾經與名廚江振誠在上海 Sens & Bund 米其林餐廳合作過的名廚陳謙 Elvis 率領米其林廚藝團隊, 打造 Proq 196 餐廳,為日月潭提供罕見的 Casual Fine Dining,將不同節氣的在地食材以法式料理呈現,用料理為日月潭的湖山美景加持。

每間房客均能享受咖啡茶點的專屬空間,星空 Lounge,晚上特定時段更提供 Happy

Hour(歡樂時光啤酒暢飲),結合音樂還有投影布幕,真是一大享受!

知名建築空間創作-張嘉勳建築團隊,由建築外而內,精選日本窯變磚、馬賽克、疊磚、白色塗料等元素組成,造就藝術建築,白晝及四季變化,讓建築變成有表情,與日月潭融合的藝術建築設計作品,室內則整棟義大利特殊塗料,加上以義大利玻璃疊磚做空間格局、瑞典的藝術波龍編織地毯,吸睛的建築外觀與獨樹一格的室內設計材料,讓內猶如洞穴歸隱的感覺!