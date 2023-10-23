無人機巡檢商機，中華系整獨占鰲頭!

中華系統整合公司近年進軍無人機應用服務市場，致力於智慧巡檢相關應用的推廣，並建立專業機隊及飛手團隊，持續研發該服務應用相關以AI軟體及系統平台，其中最關鍵的是利用各種影像數據資料的智慧應用，正是無人機巡檢應用服務最具附加價值的區塊，也是中華系整重點投入的利基(niche)市場。

中華系整陳萬山副處長指出，無人機能有效取得大量影像或數據資料，解決傳統人力執行時窒礙難行的問題，透過5G網路的傳輸，同時進行資料處理及AI辨識分析，則是市場勝出的重要關鍵。為此，積極投入無人機智慧巡檢平台的開發，以巡檢應用需求為導向，結合「專案任務資訊系統」、「智慧巡檢應用模組」、「AI辨識」三大核心，依據各種巡檢任務的需求，透過無人機回傳的影片圖資及數據資料，在此系統平台進行分析管理。以「應用模組」的形式擴充，讓平台不侷限於單一的巡檢功能，例如太陽能光電巡檢、垃圾掩埋場熱源搜尋、地形地貌變化比對、土地資產盤點等，數據資料透過對應的AI技術作分析，能快速且精準識別。

以太陽能光電案場巡檢作業為例，開發影像AI識別應用，包含「熱斑分析」、「面板破損分析」、「遮蔽分析」等影像分析功能，另外在「熱源搜尋」應用上，運用熱顯象技術開發「熱源、洩漏源辨識及定位」、「高架管線銹蝕位置定位追蹤」等AI應用。在「人工地上物辨識」上，利用光達設備開發出「建物辨識及面績計算」、「3D實景建模及體積計算」、「地籍圖資套圖輯影像拼接」等等應用，充分發揮AI＋ML機械學習的功效來開發應用服務，以模組化疊加方式，擴充智慧巡檢平台中的「智慧巡檢應用模組」項目，強化平台的應用功能及彈性，適應不同產業的多元需求。

進一步將無人機巡檢服務應用擴展至ESG永續碳管理領域，透過無人機搭載高解析度多光譜和3D建模技術，獲取大範圍的樹木數量與種類，利用平台自動計算固碳數據，作爲碳權計算依據，以精確數據為碳權交易提供價值，推動ESG林業的發展。運用無人機拍攝林況，匯入雲端平台進行AI辨識運算，可協助山坡與林道的監測，還能提供疏伐的建議，促進木材循環經濟，兼顧防災、造林、地方創生的多元價值。

中華系統整合憑藉自身的無人機專業團隊，結合智慧巡檢平台，加上各類AI辨識模組，以及專業系統整合規畫、工程與諮詢等能力的優勢，構建一站式整合服務，在無人機服務市場中佔有一席之地之外，未來將持續拓展更多無人機應用場域的可能性。