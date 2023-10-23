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《產業》李鴻基：台灣新經濟產業未來10年CAGR上看30%

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【時報記者任珮云台北報導】寬量國際今天舉行2023年第四季全球資本市場展望說明會，寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基今(23)日指出，受到房地產風暴影響，近期中國資金淨流出跡象相當明顯，並急於尋求體質佳的成長型標的，今年估值表現出色的台灣軟體產業將是最大受惠者，有鑒於過去政府扶植產業的成功案例，台灣新經濟產業將迎來爆發式成長，預估未來10年年複合成長率(CAGR)上看30%。

李鴻基表示，因應國際機構投資人對軟體產業的高度興趣，10月31日至11月1日於香港舉行的第14屆QIC CEO Week便邀請37家台灣企業與國際機構投資人進行香港實體與線上會議，並邀請「晶片島上的光芒(Chip Island)」作者林宏文，以及AppWorks之初加速器合夥人詹德弘與AVA天使基金創辦人方俊傑，擔任午宴主講人。

這37家與會企業包括：南寶、群光、臻鼎-KY、穩懋、聯茂、光洋科、長科、錼創科技-KY創、三陽工業、宣捷幹細胞、保瑞、水星生醫、圓祥、康霈、逸達、智崴、京城銀、王道銀、開發金、走著瞧-創、新光鋼、雲豹能源-創、玩美移動、農林、光隆、橘子等26家台灣優質上市公司，以及拍拍圈、Just Kitchen、萬里雲、太米、Return Helper、Rybit、Medical & Bio Decision、黑森科技、寶泰生醫、AmazingTalker等11家符合「台灣起飛(HEADs Up)」條件的潛力新創。

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