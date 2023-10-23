Coupang酷澎啟動雙11熱身 首購火箭速配7折優惠

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Coupang酷澎啟動雙11優惠，優惠期25天，除了尿布天天挑戰市場最低價之外，另將陸續推出八大專區熱銷優質選品，首購顧客可另享火箭速配七折優惠，部分商品價格最低五折。

Coupang酷澎並且推出「雙11 Big Sale」專頁，為加倍回饋育兒路上甜蜜負荷的新手與舊手爸媽澎友，雙11狂歡節全週期特別推出「日本頂級尿布專區」，引進尿布四大品牌Pampers幫寶適、Moony、Merries妙而舒、Mamypoko滿意寶寶等日本境內版尿布，展開為期25天天天都下殺低價，挑戰市場最低價，預計是今年年底之前電商零售界最後一波超低尿布折扣。

另外，酷澎更將接續推出雙11 八大強檔特價優惠，分別為10月22日起跑的「酷選特惠日」、10月24日起「萌寵購物日」、10月26日起「紙品特惠」、10月28日起「美妝周年慶」、10月31日起「居家清潔下殺」、11月2日起「秋季清潔護理」、11月4日起「吃貨派對」以及11月7日起「母嬰囤貨節」。

「酷選特惠日」有日本劃時代全新科技強洗淨BOLD 4D碳酸洗衣球薰衣草香氛下殺2折起，農心韓國境內版辛拉麵每包低於25元。「萌寵購物日」專區有日本首創液狀零食CIAO啾嚕肉泥包240元，守護玻璃胃毛孩的Hero Mama 益生菌凍乾晶球糧400g低至300元；「紙品特惠」專區四大紙品品牌舒潔、五月花、春風、蒲公英五折起，特定品項還可再享滿一件即現折100活動。

此外，全新秋冬彩妝保養的「美妝週年慶」專區主打來自韓國濟州島自然主義美妝保養品牌innisfree全品項3折起，包括熱銷明星商品綠茶籽保濕精華、濟州紅茶極效修護霜、妝自然眉筆等；「居家清潔下殺」及「秋季清潔護理」專區有掀起日本洗衣革命的Ariel 3.3倍洗衣膠球補充包225元、魔法留香科技持久持香的Leno蘭諾衣物芳香豆低至2折起、日本頂護髮專家fino高效滲透護髮膜6折起、呵護敏弱肌的Cetaphil舒特膚長效保濕霜下殺4折起。

「吃貨派對」專區有讓大家輕鬆補給水分及適當電解質的黑松fin補給飲料5折起、百分百日本製造日本最暢銷的即食烏龍麵NISSIN日清咚兵衛油豆腐烏龍麵69折起；「母嬰特區」中最多爸媽推薦的韓國Naeiae各種口味米餅低至72折起、韓國純水BeBeen濕紙巾最低32折起；「酷澎雙11 Big Sale」有義美保久乳原味52折起、金車礦沛氣泡水原味5折起、統一麵各種風味66折起。

去年10月，Coupang酷澎推出 火箭速配試營運服務，訂單滿490元即享免運。Coupang酷澎 火箭跨境 提供來自韓國、美國的數百萬件熱銷選品，訂單滿690元即免運，跨境商品價格與消費者親赴海外購買的價格相近，免去代購流程及費用。

Coupang酷澎亦提供 酷澎國際開店跨境電商服務，台灣企業均可透過此服務直接銷售與配送產品給韓國消費者。