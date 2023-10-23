北投老爺線上旅展11／1起跑 湯屋搭指壓按摩有優惠

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2023臺北溫泉季將於11月1日於新北投溫泉區熱鬧登場，為搶攻泡湯商機，北投老爺酒店將於在11月1日至6日於官網舉辦線上旅展，「雙人景緻客房住宿券」2.5折起，買10張再送1。「PURE歐式餐廳餐飲券」4.3折起、買20送1。北投老爺並攜手「指舞小春秋」推出「舒體湯療券」，90分鐘獨立湯屋搭配30分鐘身體或足底指壓按摩，雙人2,999元起。溫泉季旅展現場單筆消費滿6,000元即享扭蛋機抽獎乙次，最大獎可獲得價值近兩萬元的北投老爺雅緻客房雙人住宿券。

北投老爺溫泉季旅展「景緻客房雙人住宿券」，雙人入住乙晚含半自助式早餐兩客，原價22,000元，旅展期間每張5,666元，再享買10送1張優惠，平均換算下來每人每晚最低只要2,575元起，相當於2.5折優惠。溫泉季現場購買，再加碼贈品LOUNGE飲品券乙張。

針對夫婦情侶或閨密，北投老爺則推出兩款溫泉券，分別是每張1,800元的「雙人獨立湯屋享湯券」以及搭配英式下午茶每張3,088元的「雙人湯饗券」。「1,800元雙人獨立湯屋享湯券」可使用獨立湯屋90分鐘，含品LOUNGE迎賓飲料2杯，加價500元還可升級為景緻客房泡湯90分鐘，4~9月淡季平日使用再贈送30分鐘。「3,088元雙人湯饗券」除了90分鐘雙人獨立湯屋外，再加贈價值1738元的英式下午茶1套。

北投老爺PURE歐式餐廳也推出兩樣商品，包含「PURE歐式餐廳早餐套券」，可任選半自助式早餐或活力健康午餐1客，平日使用再加碼送沐泉療中心早場泡湯乙次，每張599元，每5張一套，買2套再加贈1張。每張1,299元「PURE歐式餐廳餐飲券」，可兌換價值1760元純粹套餐1客，等同全面43折，買20張送1張，於溫泉季現場買5張，再加碼贈品LOUNGE飲品券乙張。

北投老爺酒店今年5月起攜手台北知名連鎖足體養身館「指舞小春秋」，於酒店內11樓全新療癒紓壓空間，提供刮痧拔罐、腳底按摩、半身、全身按摩到精油按摩等從頭到腳多樣化肌肉放鬆療程。為拓展酒店舒壓服務，北投老爺於溫泉季與指舞小春秋聯名推出「舒體湯療券」，雙人獨立湯屋90分鐘，搭配雙人身體或足底指壓按摩30分鐘，原價4,900元現正只要2,999元起。

為回饋消費者，北投老爺於溫泉季販售現場引進大型扭蛋機，凡單筆消費滿6,000元以上即享一次扭蛋機會，最大獎可獲得價值近兩萬元的北投老爺雅緻客房雙人住宿券，高達200項超值好禮等民眾試手氣。今年北投溫泉季也邀請到日本松山市姊妹溫泉道後溫泉，來台舉辦「道後撞神轎祈福盛典」，其中一座神轎將特別放置於北投老爺酒店一樓大廳一晚，民眾只要與神轎合照打卡並加入北投老爺官方LINE好友，即可獲得小禮品。