美限制高階晶片出口中國 輝達市場恐遭華為取代

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分析師表示，美國限制先進人工智慧晶片出口中國，恐有助華為在價值70億美元的中國市場創造擴張機會，因為這些限制迫使輝達撤離中國，留下了市場發展空間。

路透社報導，儘管輝達（Nvidia）向來是中國人工智慧（AI）晶片的主要供應商，市占率超過90%，但包括華為在內的中國企業皆針對輝達最暢銷A100和H100圖形處理器，持續開發自己的版本。

分析師和中國科大訊飛等公司表示，華為的昇騰AI晶片在原始運算能力方面與輝達不相上下，但在效能方面仍然落後。

國泰君安證券首席市場分析師蔣亦凡表示，中國企業遭遇的另一項關鍵因素限制，則是大多數發展計畫對輝達晶片和其軟體生態系統的依賴，但這種情況可能隨著美國設下限制而改變。

蔣亦凡在微博發文說：「在我看來，美國這項舉措實際上是給華為昇騰晶片的一份大禮。」

然而，這個良機也伴隨著一些挑戰。

許多尖端AI計畫都是運用CUDA架構，這是輝達推出的一種軟硬體整合技術，這種熱門的程式設計架構，反過來催生出一個龐大的全球生態系統，該系統能訓練高度複雜的人工智慧模型，例如OpenAI的GPT-4。

華為將自家版本稱為CANN，CANN是華為針對人工智慧場景推出的異構計算架構。分析師表示，它能訓練的人工智慧模型相當有限，也就是說，華為晶片很難立即成為輝達的替代品。

曾任晶片設計高階主管、現從事顧問工作的阿邁德（Woz Ahmed）表示，華為想從輝達手中贏得中國客戶青睞，就必須複製輝達創建的生態系統，包括協助客戶將數據和模型轉移到華為自己創建的平台。

阿邁德同時表示，智慧財產權也是個問題，因為許多美國公司早已擁有圖形處理器的關鍵專利。他表示：「要做出大致能派上用場的東西，需要5到10年的時間。」

華為和輝達皆未立即回應路透社的置評要求。

如果華為能搶占輝達的市占比，就可能在對抗美國方面取得另一場勝利；自2019年以來，美國一直針對華為實施出口管制。

華為當年推出首款昇騰圖型處理器時說，這是公司完全自主研發的眾多產品之一，如同其開發的「鴻蒙」（Harmony）作業系統。

過去一年裡，有跡象顯示，華為正透過發表先進的智慧型手機晶片，並聲稱在晶片設計工具方面取得突破，藉此反擊美國的限制措施。

華為也致力成為AI運算能力的主要供應商，華為財務長孟晚舟上個月表示，華為希望為中國建立一個運算基地，為世界提供相較於美國AI運算的「第2選擇」。

科大訊飛是華為在中國的合作夥伴之一，這家中國AI軟體巨擘正在使用華為「昇騰910」晶片來訓練其AI模型。科大訊飛2019年也遭美國列入黑名單。

科大訊飛高級副總裁江濤19日在財報電話會議上表示，「昇騰910B」功能「可媲美輝達A100」，並宣布科大訊飛正與華為一起在中國開發通用AI基礎設施。

86Research分析師柴查理（Charlie Chai，音譯）表示：「一旦中國廠商手握足夠時間和龐大客戶群，原本主導市場的輝達生態系統將不再是無法逾越的障礙。」