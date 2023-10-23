卜蜂意外遭罰1.09億元！衝擊股價開低震盪

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台灣飼料及肉品加工廠卜蜂20日晚間發布重訊，公告台中廠因廠內卸料不及，遭農糧署處分違約金新台幣1.09億元。此消息一出不僅引發熱議，也連帶影響卜蜂股價表現，今（23）日開低走低、盤中一度跌逾2%。

營運穩健的卜蜂一向是存股族的最愛，近4年發放股利約在3.5元至4.5元之間，近日卻爆出遭到主管機關開罰消息，令市場議論紛紛。卜蜂指出，由於台中廠因廠內卸料不及，將一批從農糧署標來的公糧飼料用糙米暫存廠外，而遭農糧署重罰1億958萬元的違約金；據悉，卜蜂向農糧署標來的碎糙米主要用於飼料原料，由於農糧署擔心標售的碎糙米流入市面被混入正常米以較高價格出售，因此於合約上規定標售之碎糙米必須直接運進卜蜂台中廠而不得存放他處，否則將處以5倍的違約金。

若以卜蜂今年上半年營收約146億元、稅後純益10.23億元來看，這筆逾1億元的罰金，將一口氣吃掉上半年約1成的獲利，而以卜蜂29.48億元的股本來計算，恐影響EPS近0.37元；受此突發利空消息影響，卜蜂今早股價以91.8元開出，早盤一度跌至90.4元，截至中午11點50分為止，仍持續於盤下震盪，跌幅約1.7%。

不過，卜蜂強調，此批不慎違反農糧署合約規定的碎糙米金額約300萬元至400萬元，即使處以違約金5倍金額，罰金最多約2,000萬元，但農糧署卻用整月標售金額來計算，不符合比例原則，公司將持續與相關單位說明協商，以維護公司及股東權益。