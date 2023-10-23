《國際產業》戰爭打到最糟情形 安聯認為油價會飆到這價位

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】安聯(Allianz)旗下的全球最大信用保險公司安聯貿易(Allianz Trade)現在正以最壞的打算來看待中東衝突升級之後的情況。

安聯貿易的經濟研究部門主管Ana Boata說，中東戰爭可能將油價推高到每桶140美元，並且將世界帶到衰退邊緣。她說以色列和被美國定義為恐怖組織的哈瑪斯(Hamas)之間的敵對行動，如果演變為一場廣泛的區域衝突，此將導致原油供應中斷，而出現這種情形的可能性為25%，而直接的結果就是油價上漲。

Boata說：「在這種情境之下，我們將預期油價將從每桶90美元升至140美元，甚至在盟年的平均油價也會來到120美元」。該位分析師說，這樣的預測顯示了對人為成本(戰爭)的擔憂，對於相關的政策制定者來說，更是一場惡夢。國際貨幣基金(IMF)官員在上周還研究了油價可能的衝擊。歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarede)此前也在對各國財政部長們的簡報中，指出了油價此一風險。

「在理解這些能源價格可能走勢之後，我們可以理解，歐洲央行會先等一陣子，然後再降息」，Boata同時也指出了通膨的加速，以及經濟更為疲軟的結果，「這可能導致我們進入衰退的情形，而這也是一些人在基本情境當中所預期的」。

Boata說，全球經濟成長將放緩到2%，接近萎縮的門檻。她說：「經濟學家擔心的一個問題是，大家都還記得很清楚的2012年主權債務危機，可能在歐洲再次出現，不僅是在歐洲，因為美國也很容易受到利息支付增加的影響」。而在政府部門，沒有有人對於修復公共財政有著明確的計畫。