六福萬怡匈牙利風味爐烤火雞禮籃開賣 限量優惠三享一

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶攻感恩節與聖誕歲末餐飲商機，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧於10月23日至12月30日，推出適合闔家親友聚餐的「爐烤匈牙利芥末籽香料火雞禮籃」、售價5,888元，並同步於即日起推出限定優惠活動三享一，包含「早鳥優惠」於11月10日前完成訂購，每籃即贈紅酒乙瓶，「滿額優惠」凡訂單消費滿6,200元亦贈紅酒乙瓶，單筆滿額可累贈。欲在大廳酒吧享用火雞禮籃的賓客，可享獨家加購價每人499元＋10％，暢飲香醇紅酒、柳橙汁、或指定罐裝軟性飲品。

六福萬怡火雞禮籃主打「爐烤匈牙利芥末籽香料火雞」，嚴選重達5公斤重的火雞，以匈牙利紅椒粉、肯瓊粉、荳蔻粉、芥茉籽、蒜頭等數十種配料經48小時費工醃製，再以3小時低溫慢火爐烤始其皮酥肉嫩，將鮮美雞汁完美封存，賓客可直接享用或搭配主廚手作無花果野莓醬汁、柑橘柚子果醬及香濃火雞肉汁三款醬汁，增添滑順口感。火雞禮籃另包含法式蜂蜜芥末風味的「維吉尼亞野蜜火腿」15盎司、印度葛拉姆馬薩拉綜合香料調製的「咖哩燉和牛頰」、「香味蔬菜飯」，與經典松露洋芋泥、炙燒香草季節蔬菜、番薯南瓜黎麥沙拉佐蔓越莓優格醬、法國長棍麵包佐香料奶油及手作6吋法式鄉村蘋果派等美味料理。

除火雞禮籃外，六福萬怡也推出33盎司的「爐烤澳洲戰斧牛排」售價4,800元，精選油脂勻稱、油花分布均勻，口感細緻的澳洲穀飼牛，將其搭配大蒜、迷迭香，爐烤至7分熟左右，賓客可於品嘗時再自行切片，品嘗牛排外酥內軟，肉汁飽滿的迷人滋味。六福萬怡「爐烤匈牙利芥末籽香料火雞禮籃」須提前5天來電預訂，取貨日期為11月8日至12月30日。

【禁止酒駕，飲酒過量、有害健康】