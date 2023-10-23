危險度爆表？台南這條路短短210公尺竟裝6支紅綠燈

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台南市道172線後壁至白河路段，去年拓寬完工，不過靠近台1線有一條僅210公尺的路段，竟裝設了6支紅綠燈，十分醒目，密集程度在鄉村地區實屬少見，奇特景象讓不少經過用路人印象深刻。

市道172線拓寬的路段，位於後壁區台1線至白河市區之間，全長將近6公里，由原來的2車道拓寬至4車道，並增設中央分隔島等設施，台南市政府斥資11億元，去年11月完工通車後，改善從台1線通往後壁蘭花園區、白河關子嶺風景區的交通路網。

只是道路變筆直寬敞，容易用路人使車速增快，因此市道172線拓寬後，紅綠燈數量也明顯增加，但靠近台1線的後壁安溪寮段，有一條短短210公尺的路段，竟豎立了6支紅綠燈，讓不少民眾經過時看傻眼。

當地警方說，該路段由西向東的車道旁有3條小巷，中央分隔島開設3個缺口，方便小巷人車進出，不過這6個號誌都有連鎖，會同步轉紅燈或綠燈，用路人不會突然在其中一支紅綠燈前「被攔下」，不影響交通車流。

但210公尺內就開設3個分隔島缺口，是否有「濫開」疑慮，引發正反兩面看法，有民眾認為，該路段並非易肇事路段，巷口很少看到車輛出入，卻設這個多號誌，根本是浪費公帑；也有人稱讚，道路設計本來就應以人為本，讓民眾平平安安出門，快快樂樂回家才是最重要的，不要等到出事才想辦法。

市府工務局坦言，這段在當初設計時，並沒有計畫開設這麼多缺口，因為住戶反映，加上有民代關心，後來跟交通局討論後，因應地方請求設3個缺口，並為了行車安全才設置6個號誌。