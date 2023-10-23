《金融》以阿衝突 谷月涵：以色列人侵加？會是全球股市的低點

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【時報記者任珮云台北報導】寬量國際今天舉行2023年第四季全球資本市場展望說明會，針對近期引發國際資本市場動盪的以色列武裝衝突事件，寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)，中東政治動態有利於以色列，以色列人侵加？會是全球股市的低點，防止伊朗/真主黨攻擊以色列，就可將區域風險降到最低。

谷月涵表示，遜尼派阿拉伯人的哈馬斯與什葉派波斯人的伊朗關係密切，哈馬斯與伊朗的聯繫，疏遠了沙烏地阿拉伯的既有遜尼派阿拉伯人聯盟，因此，遜尼派阿拉伯人可能會與以色列建立反伊朗和親商業聯盟，有利於以色列，因此，中國若能出面斡旋以阿之間的衝突，防止伊朗/真主黨攻擊以色列，就可將區域風險降到最低。

相較於以阿衝突，谷月涵更關心美國債券市場失衡問題，因為20年期美國公債價格從2020年3月高點至今已下跌近50%，逆轉幾乎已是無可避免的事，也就是說，高達51兆美元的美國債券，正與46兆美元的美國股票爭奪流動性。

此外，債券價格下跌、長天期利率持續飆升，美國10年期公債殖利率已來到接近5%的水位，對美國企業來說，2024至2025年將面臨利率飆漲對獲利帶來的壓力，尤其是2024年公司債再融資金額達5兆美元，並將發行2兆美元新債。