《其他電》鴻海探逾7月低、回測百元關 後市法人這麼看

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)位於中國大陸4省的富士康傳遭官方「雙線」調查，導致股價今（23）日在賣壓出籠下開低挫跌3.38％至100元，下探3月1日以來逾7個半月低點、回測百元關卡支撐，早盤維持近2.5％跌幅。投顧法人則認為，短線若因利空跌落百元以下，可留意低接買點。

環球時報22日報導，中國大陸稅務部門近期對富士康在廣東、江蘇等地進行稅務稽查，自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的用地情況進行現場調查。鴻海對此發表重訊表示，合法合規為鴻海在全球各地的基本原則，集團會積極配合相關單位的作業辦理。

鴻海富士康前次被中國大陸公開查稅是2010年2月27日，當時中國大陸國稅總局向各地稅務關發文，要求富士康、麥當勞、諾基亞等10家外資企業自行查稅，並自行上繳應補交的稅款，此次則為稅務及自然資源部門「雙線」調查，且僅針對富士康。

投顧法人認為，目前正值蘋果iPhone量產旺季，尚未傳出鴻海因此事件而有停工及客戶轉單現象。預估鴻海今年合併營收為6.26兆元、年減5％，每股盈餘估逾8.9元，並預期明年營收6.56兆元、年增4.72％，每股盈餘10.26元，本益比僅10倍，仍屬偏低。

投顧法人指出，參考鴻海富士康前次查稅時的2010年2月26日，股價位處126元的相對低檔，隔日隨即反彈，童年4月29日更來到波段高點154.5元，短期股價若有因利空而跌落100元以下，可留意低接的買點，對此維持「買進」評等、目標價137元不變。