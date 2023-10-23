9月EPI電力景氣指數翻正 續呈「轉向」的黃藍燈

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台灣綜合研究院今（23）日發布2023年9月台灣EPI電力景氣指數及經濟預測。9月全國產業高壓以上用電量，較去年同期成長1.05％，若排除2月春節因素，終於結束自去年7月以來的用電負成長，整體產業電力景氣燈號續呈「轉向」的黃藍燈。

台綜院並預測，9月經濟成長率為 2.5％，第3季經濟成長率為2.2％，低於主計總處8月公布預測第3季經濟成長率2.54％。

台綜院說明，全國產業高壓以上用電量，包括「台電高壓以上產業用電」及「自用發電設備自用電量」。

其中，「自用發電設備發電量」去年受到國際煤價飆漲，致使發電成本大幅增加，去年9月自用發電減幅逾兩成，創下歷年來第二大跌幅，雖然部分自用發電設備減發電量轉向台電購電，但景氣低迷下整體產業用電仍為負成長。

後因台電修正收購合格汽電共生電能措施、國際煤價回落及用電低基期等因素，今年7月起，汽電共生自用電量年成長轉負為正，9月估續呈正成長，推升全國產業用電成長率。

此外，9月台電高壓以上產業用電在去年同期低基期與民間消費暢旺挹注下，再度轉為正成長，較去年同期增加0.46％；其中，製造業用電減少 0.37％，服務業用電增加4.17％。

台綜院分析，隨著全球通膨持續降溫，各國央行升息循環逐漸進入尾聲，不過，美國第3季經濟數據持續展現韌性，預期政策利率維持高檔時間延長，經濟復甦速度放緩；加上中國冷復甦與全球製造業持續低迷影響，終端需求仍顯疲弱。

國內經濟部分，雖受全球經濟復甦力道遲緩，廠商投資保守，製造業生產動能受到抑制，然而隨年底旺季備貨效應與AI新興應商機，以及民間消費持續暢旺與用電低基期因素下，國內產業用電轉為正成長。

台綜院預測9月經濟成長率為2.5％，第3季經濟成長率為2.2％，低於主計處8月公布之預測第3季經濟成長率2.54％。

綜觀來看，9月國內產業用電主要受惠汽電共生自用電量低基期及消費支出持續暢旺而推升用電成長轉正，尤其半導體業、光電材料與電腦電子及光學製品等電子業，用電量較去年同期有顯著成長。

台綜院指出，展望第4季，電子各業去化庫存接近尾聲，在AI應用強勁需求帶動下，科技業將受惠有望進入主動補庫存階段。

不過，國際景氣仍受貨幣緊縮影響，生產動能將有所放緩，加上美中科技戰已從「技術管控」擴展到「投資管控」，應審慎評估後續牽動台灣產業命脈半導體業以及對經濟影響的情況。