郭台銘連署站遭爆花錢買個資 警政署：多案偵查中

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國民黨立委李德維今天說，無黨籍擬總統參選人郭台銘連署站涉嫌「花錢買個資」。警政署長黃明昭說，這是查賄項目之一，目前還有幾個個案都在進行中，具體數據因為還在偵查，不便說明。

無黨籍擬總統參選人郭台銘力拚衝連署門檻，檢方接獲情資，有人涉嫌連署行賄。士檢22日深夜證實，依總統副總統選罷法的連署行賄罪嫌偵辦中，已1人聲押獲准、6人交保。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、警政署長黃明昭等人列席，進行業務報告並備詢。

李德維質詢時指出，繼新竹縣新埔鎮代會主席王增基因提供為郭台銘連署的民眾獎金，而遭羈押，昨天又發生雙北地區疑似有連署站涉嫌花錢買個資。

黃明昭答詢時說，這是查賄項目之一，法務部在最高檢的指導下，統合調查局、警政署、廉政署等查賄團隊都在進行，只要有線索、情資都會查辦；這兩個個案就是情資反應後去追查出來的，目前還有幾個個案都在進行中。

李德維追問，除新竹、雙北是否還有其他情資回報。黃明昭說，類似的案件，各縣市都有在蒐報，至於具體數據，因為還在進行案件偵查，不便說明，但都列為蒐報項目。

另外，李德維指出，連署行動應遵守總統副總統選罷法及相關規定，希望內政部、警政署絕對不能容許有違法行為，甚或地方幫派介入，請警察機關特別注意。林右昌說，這應該還是要用選罷法相關規定偵辦。

總統副總統選舉罷免法第87條規定，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金。