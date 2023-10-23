《數雲端》Gogolook全新訊息防詐APP「Message Checker」上線

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【時報記者莊丙農台北報導】走著瞧-創(6902)Gogolook旗下服務除了陌生來電辨識軟體APP「Whoscall」外，也包含可疑訊息查證機器人「美玉姨」與個人金融商品比較平台「袋鼠金融Roo.Cash」，Gogolook看準數位生產力與防詐需求的上升，今日在台推出全新免費訊息管理APP「Message Checker」。

在詐騙場景不斷擴張下，Message Checker運用AI技術與Gogolook防詐資料庫為基礎，專注於針對訊息通知的性質進行分類及過濾，全程以去識別化方式確保用戶隱私。面對每日上百則的通訊軟體訊息、社交軟體動態回應、銀行最新優惠提醒、股票漲跌通知等，Message Checker 希望能成為用戶必備的訊息通知管理助手。

Message Checker自2022年於巴西市場率先登場，便快速累積近百萬下載量，並在逾5,000筆評論中獲得平均4.9顆星的滿意度。Message Checker資深產品經理李浩寧表示，Message Checker以訊息管理為核心，針對通訊軟體為首的詐騙場景中，提供創新且主動的防詐服務，同時將多項強化數位生產力的功能匯聚於一體。觀察巴西與台灣民眾的文化差異，台灣人授權App訊息通知類種類平均數高出巴西3成，對於未讀訊息的焦慮比例也高出8個百分點。隨著Message Checker在台灣進行在地化後，預期未來也有機會搭配Whoscall在其他亞洲市場共同推廣。

針對台灣職場工作者的回饋，有高達75％的受訪者將工作與私人重疊在同一個App，產生的困擾包含「容易漏事」、「被訊息淹沒而忘記回覆重要訊息」與「工作時間外也常需檢查是否有工作訊息需要回覆」，凸顯訊息管理與過濾的重要性。訊息管理工具Message Checker兼具生產力與防詐功能等4大功能，包含詐騙風險偵測、訊息搜尋、訊息關鍵字過濾、訊息自動回覆；此外，Message Checker 也在台灣產品上線的同時，也推出全新功能「AI精選摘要」進行測試。