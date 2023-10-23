《國際產業》為混合動力車發聲 豐田盼印度降稅

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】據悉，日本豐田汽車正在遊說印度政府，要把當地混合動力汽車所要繳的稅大幅減少外，也認為混合動力汽車的污染性遠低於傳統燃油車，但卻沒有得到相同的政策優惠待遇。因此，豐田要求印度政府把混合動力汽車，也納入目前僅適用於電動車的購買補貼方案中。

路透社指出，這家全球最大的汽車銷售業者已擴大產能，因應印度車主對混合動力汽車的強烈需求。不過，印度政府卻希望，擴大使用電池為動力的電動車市場，故砸下數百萬美元來補助電動車與電池相關業者。

從印度的稅制就可看出，莫迪政府有多偏心電動車，因為當地車主只要繳5%的稅。豐田強調的混合動力車，目前要被收43%的高額稅金，只比傳統燃油的48%要稍微低一點。

豐田所持的理由是，混合動力車輛不只是碳排放量較少，還有燃油消耗更佳，故這種環保車輛只比傳統污染性較大的一般汽車少被課5%稅金，實在是說不過去。

豐田印度地區負責人上書給莫迪政府的智庫，建議混合動力汽車應比汽油車少繳11%的稅，混合動力電動車則要少繳14%。也就是說，前者的汽車稅金降至37%，後者至少要減到34%。

藉由Prius車款，豐田讓世人見識到其混合動力的技術，但因為還是沒放棄傳統燃油，卻被不少投資人以及環保人士所詬病。豐田反駁的理由是，充電不加油的純電動車，相關基礎建設尚未全面普及化。

印度大集團塔塔汽車以及馬亨達汽車（Mahindra & Mahindra）支持電動車，但日本的豐田與本田則希望發展混合動力車輛。拒絕評論上述消息的豐田表示，減少碳排最好方式是藉由電氣化與替代能源相互結合，包括純電動車與混合動力汽車。

已著手研發純電動車，同時也倡導氫動力汽車的豐田表示，要採用多重管道來解決氣候危機的問題。豐田指出，印度的稅制結構以及汽車使用更昂貴的動力系統，使得混合動力汽車的生產成本，比傳統燃油車要高出30%到35%。