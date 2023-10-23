《傳產》需求狂增 新式倉儲空間後市看好

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【時報記者郭鴻慧台北報導】電商普及、新冠疫情及供應鏈重組等因素的共同催化下，台灣倉儲物流需求明顯增加，高力國際資本市場及投資服務部洪煥哲董事說，台灣在北中南三處都已有成熟的倉儲聚落，儲物流業者在選點時以國道或快速道路沿線、產業園區周邊為佳，伴隨著建築物綠色浪潮來襲，使用者更重視建物永續，在設計上將會更重視災害風險檢視、區塊劃設強化、安全及智慧應用等能力。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，依據Real Capital Analytics(RCA)資料顯示，台灣倉儲物流交易總價、交易件數與交易總面積也是在2018年有較明顯的成長。不過，隨著2022年底全球解封後，不論是全球電子商務銷售額或台灣網購營業額的疫情紅利都逐漸消失，年成長率明顯由逾20%放緩至10%。

近兩年台灣倉儲需求大增的原因還有使用者對於新式倉儲或升級倉儲空間的急迫性，尤其2022年所發生的倉儲火災意外，衝擊社會環境安全，政府對於倉儲中心的消防安檢及公共安全更加重視，除了防火區塊劃設外，單層樓板達10米以上的高架倉儲，還需設立自動灑水設備，使用者便急於升級倉儲空間，梁儀盈認為，過往那些舊工廠或農地工廠改裝作為舊式倉儲勢必無法滿足業者，再加上這類老舊倉儲亦無法取得相關綠建築認證，在ESG永續浪潮之下，也將漸漸被市場所淘汰。

洪煥哲補充，目前倉儲物流的物件詢問度仍高，惟市場上釋出供給相當有限，因此也使得今年前三季為止的倉儲物流交易量相對去年下滑。倉儲物流業者在選點時以國道或快速道路沿線、產業園區周邊為佳，而近年對於建物安全的重視使得倉儲需求面臨轉型，新穎、安全性高與設備升級的空間將成為市場主流，因此單層面積以大於5,000坪為佳，考量車輛及卸貨空間後，換算土地面積則以8,000-10,000坪為佳。