龔明鑫：供應鏈重組沒有台灣參與 幾乎不可能

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全球供應鏈重組之際，國發會主委龔明鑫表示，台灣資通訊（ICT）產業實力堅強，在許多科技領域具有領先地位，「供應鏈重組說要台灣沒有參與，幾乎不可能」。

龔明鑫今天出席第29屆METS會議，並以「我國產業政策與未來發展趨勢」為題進行演講。

龔明鑫表示，現在正值全球供應鏈重組的關鍵時刻，大家必須認知，供應鏈重組已經產生新邏輯；過去特點是大一統供應鏈、效益最大化的分工模式，以及生產成本最低、貿易成本最低者，可吸引供應鏈落地。

龔明鑫接著指出，如今供應鏈布局考量國家安全及增加韌性，有關鍵技術者更具吸引力，且民主聯盟／集權聯盟持續結盟；值得注意的是，美中貿易戰、COVID-19疫情接連爆發後，因應情勢而回台的大量投資，已證明台灣在國際供應鏈的重要性及韌性。

台灣不只在供應鏈重組的過程展現重要性，龔明鑫進一步指出，數位轉型為國際趨勢，是必須走的路，台灣也將扮演關鍵力量，因為半導體、5G、人工智慧（AI）是數位轉型核心，而台灣在上述領域具有優勢。

龔明鑫說明，數位產業發展幾乎都要使用半導體晶片，要發揮效益則須導入AI，產業發展的大浪潮推動下，有助推動台灣產業成為全球關鍵力量；政府也將持續投資培育及延攬關鍵人才，為產業發展助攻。