產險公會：商火險保費漲 有原因

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商業火險保費損率居高不下，產險公會表示，商業火險保費漲主要是商業火險近年損率倍增，再加上再保成本保費也持續漲，為符合法令對費率與成本適足合理之要求，商火險保費調漲有其原因，且主管機關對相關費率訂價皆有嚴謹審核與監督機制。

產險公會指出，近幾年因大型火災事故頻仍，以致商業火險的簽單損失率持續偏高，已高於一般水準。依據保發中心統計，整體市場純火險業務，純保費損失率：2020年為246％，2021年為148％，2022年為203％，產險業者確實承受相當大的壓力；加以，產險業經營成本受國際再保費調漲影響，致不得不酌予反映於簽單費率，這也是為符合法令對費率與成本適足合理之要求，主管機關對相關費率訂價皆有嚴謹審核與監督機制，並持續關注市售保險商品費率調整情形，以確保保戶權益。

除了商業火險之外，產險公會表示，外銷產品責任保險，遇到的問題主要是產品類別與銷售地區，例如部分車用電子或電動公車及工具機等多數再保合約均為除外不保的產品，保險公司為適當分散風險，只能採用臨分再保市場的承保能量，而無法一味低價自留承作。至於銷售地區，目前多數公司的再保合約均將美加地區除外，也需要透過臨分再保分散風險。美加地區訴訟成本高，求償金額變化大，都會影響再保險人的承接條件，至於非美加地區通常再保條件變動較不明顯。