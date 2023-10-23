廖于甄、張嫚玲雙個展 今起新莊文藝中心開展

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藝術家廖于甄與張嫚玲雙個展「無法否認的足跡-于甄｜嫚玲雙個展」今（23）日起於新北市新莊文化藝術中心藝術廳展出，探討關於成長與情感等議題。

新北市文化局邀請廖于甄與張嫚玲展出為期六天的展覽。廖于甄此次參展帶來代表作〈救贖〉，描述其在從小長大的環境中，因與他人比較、相互競逐，而跌入了泥潭中，再撥開迷霧找到能獲得幸福的生活方式，那段足跡黑暗且可怕，但卻是其生命中的一段奇妙旅程。

廖于甄認為，「人的情感」是由理性與感性交織而成，因不同的成長環境，產生獨一無二的性格，即使面對相同的事情，也能開創一條新的道路，留下無法否認的足跡。

張嫚玲則帶來代表作〈緊張-咆嘯〉，敘述面對環境壓迫的張力，身體本能爆發出一股力量反抗。

張嫚玲以「成長初顯期」為此次的創作脈絡，認為這個時期雖已成年，但心理狀態仍處於成人與青少年之間，對成人世界充滿好奇及幻想，遇到挫折卻無法承受應負的責任，既不想脫離原有羽翼，又害怕因此畫地自限。

新北市文化局說，此次展出76件作品，兩人以水墨及膠彩等東方媒材作為創作方式，將其對創作的熱忱，表達出自己對於人生路上的困惑及壓力，用力掙脫在成長路上這世界帶來的束縛，刻畫出成長過程及藝術道路上，所留下的腳印。展期自23日起至29日在新莊文化藝術中心藝術廳展出，歡迎民眾踴躍參展。