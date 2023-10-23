北醫盟與賈伯科技攜手合作，推動臨床醫學與智能結合的新里程碑

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賈伯科技股份有限公司（以下簡稱「賈伯科技」）和臺灣台北醫療聯盟（以下簡稱「北醫盟」）近日宣布建立合作夥伴關係，旨在共同推動智能居家長照及癌症治療領域的合作發展，提供更先進、更高效的醫療解決方案。

賈伯科技致力於創新材料開發結合智能微型裝置技術來提高民眾的醫療品質，大幅改善醫療中的不便性及有效性。北醫盟則是臺灣最大的醫療聯盟，匯聚了全臺頂尖的醫療院所和醫學專家、藥商、醫療設備器材商、醫事檢驗、醫療耗材等，致力於提供優質的醫療服務和推動醫療研究與創新。

根據合作協議，賈伯科技將提供先進的醫療科技產品和解決方案，包括智能光動力微型裝置、醫療影像診斷系統、醫療數據分析平台和腫瘤科醫療器材等。這些解決方案將幫助北醫盟成員醫院提高診斷病因的準確性，並大幅減少手術中感染擴散風險及術後的傷口恢復週期。同時北醫盟成員醫院將能夠更好地提高服務醫療品質和減少醫事人員負擔，提供更先進的醫療服務。

賈伯科技董事長 陳孝瑋。圖/賈伯科技提供

北醫盟表示，這次的合作將極大地推動臺灣的醫療科技發展，提升臺灣在全球醫療科技領域的地位。賈伯科技作為合作夥伴，不僅擁有先進的產品，還具有豐富的經驗和專業知識。兩者的結合將為臺灣的醫療體系帶來更多的創新機會和成果。

賈伯科技與北醫盟攜手合作，致力於醫療科技領域的合作與發展。這個具有深遠意義的合作關係，將為臺灣的醫療體系帶來更多元的解決方案，提升醫療品質與效率，造福臺灣民眾。