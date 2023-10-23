以時光與慢藝為謬思「格蘭路思《時淬之藝》25年」亞洲首發全新珍稀上市

創立於1879年，位於蘇格蘭斯貝賽產區的「The Glenrothes格蘭路思」日前發表，集結百年釀造工藝與光陰而成的全新之作「格蘭路思《時淬之藝》25年單一麥芽威士忌」。並於即日起至10月29日於台北NOKE忠泰樂生活舉辦《時淬之藝 品酩薈》沉浸式藝術體驗展，特別跨界邀請到景觀設計師吳書原、亞洲最佳女主廚陳嵐舒，以其原本的專業展開與時淬之藝深度合作，希望透過沈浸式藝術體驗展覽方式，以四大展區完美詮釋格蘭路思待光陰而靡心的品味與內涵。

格蘭路思《時淬之藝 品酩薈》四大展區將藉由植栽藝術創作、觸控投影、沙漏藝術裝置等方式，重現格蘭路思的無為而盛的產地與慢藝蒸餾的意象，引導觀眾探索格蘭路思獨到的釀酒工藝，期待讓更多台灣消費者感受格蘭路思透過光陰緩緩珍釀，方能臻至無可取代的風味體驗。景觀設計師吳書原運用和諧且綠意環繞的植栽藝術，在「莊園展區」呈現格蘭路思產地—蘇格蘭的原始地景生態，以台灣原生植栽堅韌不拔的精神，投射出格蘭路思對製酒工藝的堅持。而亞洲最佳女主廚陳嵐舒則為格蘭路思新品量身打造「Speyside 斯佩賽河畔」及「Timeless 無價時光」餐點，她以路思莊園的水源及時淬之藝25年為創意啟發，透過鴨肝、榛果、法式酥皮冷派、蕈菇等材料，搭配格蘭路思18年、25年品酩，為展覽旅程畫下完美的句點。

台灣愛丁頓董事總經理Helen表示，全新格蘭路思品牌定位，冀求每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，都能有如頂級限量藝術品般的存在。台灣為全球最成熟的威士忌市場之一，除了品飲文化持續風行外，原酒的稀缺性與收藏價值也逐漸提升，這使得威士忌持續邁向頂級化趨勢濃厚。為了迎合這股風潮，特別推出的「格蘭路思25年《時淬之藝》單一麥芽威士忌」。我們將製酒視為創作藝術品的過程，費時、量少而珍稀，讓頂級威士忌不僅是卓越工藝的展現，更以時光為繆思發想，進而成為慢藝之作。

台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘（Rita）則表示，蟄伏珍釀四分之一世紀的格蘭路思《時淬之藝》25年，將自成格局的匠心工藝，昇華為超越經典的極致風味，也是珍稀威士忌酒款中最新的指標性藝品。「等待的智慧」是其令人沉迷於靡心之作背後的秘密，透過等待光陰與製酒智慧才能醞釀而成的深度；座落在斯貝河畔路思鎮的私人莊園、近150年的威士忌釀造工藝傳承、使用私有3倍柔軟水源並進行長達11小時的慢藝蒸餾，最後靜待光陰成就珍釀。

格蘭路思《時淬之藝》25年以獨有私有水源之一的淑女泉 為底蘊成就豐韻的果香與細膩層次的酒體，散發如熟成蜜桃與茉莉花香的清甜香氣；品酩後，舌尖上傳來陣陣如奶油香草與瑞士牛奶巧克力溶化後甜美的濃醇氣息、烘焙杏仁的甘味與頂級橡木桶的優雅木質調完美融合，尾韻綻放出圓潤絲滑的堅果油脂與香料馨香，久久縈繞於喉腔令人難忘。

劉姿瓘（Rita）強調，此次登場的亦有格蘭路思18年、25年的全新包裝，豐韻細緻的酒液融合獨樹一格的設計概念，呈現出珍稀不凡的藝術之作：其運用象徵橡木桶的圓柱設計，外觀以等高線凸顯其路思莊園腹地特色。升級後的瓶身呈現出更精緻的經典圓瓶，加長瓶頸帶來更優雅的侍酒體驗，隱約浮雕與透明酒標讓將其100%自然酒色綻放琥珀色光芒。近年因威士忌原酒的稀缺性與收藏價值提升，未來12年及 Whisky Maker’s Cut 系列全球性逐步退場，格蘭路思將透過全新品牌定位與全新新品及包裝迎向頂級珍稀化風潮。

欲了解更多格蘭路思25年《時淬之藝》，請搜尋格蘭路思官方粉絲專頁： https://www.facebook.com/TheGlenrothesTaiwan/

格蘭路思《時淬之藝品酩薈》限時體驗報名中：http://s.accupass.com/GZ1nPo

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