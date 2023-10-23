頂配案祭牛肉　西屯驚見48萬起地板價

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近期台中西屯有建案直接亮出「48萬元起」的地板價，輾壓9成以上的區域個案，在當今蛋黃區幾乎是絕響，預售買氣下滑造就購屋的絕佳機會。

今年受景氣、政策影響，台中房市上演一邊喊出天價，一邊祭出低首付促銷的矛盾戲碼，在高端住宅戰場的西屯，如今卻有建案直接亮出「48萬元起」的地板價，不僅輾壓9成以上的區域個案，超殺價位甚至比中古屋還低。業者直言，自住當道，不如讓開價回歸平實，讓買方有足夠的意願看屋更重要。

巷弄內的平價公寓打區域最低價不稀奇，但高階規劃、頂級標配的預售大樓打出超低地板價，就非常罕見。台中西屯預售案「坤聯發中科匯」座落西屯路、安和路口，在區域是屬於口碑不錯的高規格換屋案，近期卻直接打出4字頭起的超低底價，在當今的西屯幾乎是絕響。

目前西屯區預售案普遍在6字頭以上，部分區域則站上8、9字頭，在中科一帶，連部分中古屋也都站穩5字頭均價，可以說是與七期、水湳三足鼎立。然隨著下半年預售買氣下滑，即便屬於蛋黃區的西屯也深受影響，在盤整階段，「坤聯發中科匯」遂務實地祭出「真正有感」的促銷手段。

業者表示，西屯3房地以上買盤多以自住客為主，地段、規劃、建材、售價都是通盤考量，全數滿意才會出手，簡言之，性價比高才能打動人心。以該案來說，全戶3面採光無限棟距，寬達4米的客餐廳直逼透天，配備YKK氣密窗搭Low-E複層玻璃、STOSA廚具、3M全戶淨水系統，屬標配型建案中的頂級款。

48萬元起的單價固然夠殺，但「坤聯發中科匯」給的優惠不只這些，目前還加碼提供訂簽開6%，工程零付款的彈性，儘可能給予想換西屯門牌的自住客最大協助。業者透露，實施促銷以來成效頗為顯著，因為很多客人也知道，西屯以後很難再有類似的優惠。

另外，房市冷歸冷，但重大建設的腳步並未停歇，中科台中園區約89.75公頃的擴建二期計畫，8月下旬已由台中市都委會審查通過，待內政部都委會審查通過，就可立即啟動用地取得作業，最快於2024年6月底提供土地給台積電進駐並擴建2奈米新廠，總投資金額8000億至1兆元，新案奇貨可居的中科地區，屆時將再帶起新一波的漲幅。

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