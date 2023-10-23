試辦「情緒偵探卡」 新北高中職引領學生覺察自身情緒

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新北市教育局今與台灣師範大學簽署「共創社會情緒學習支持系統合作備忘錄」，以台師大的研究為依據，展開社會情緒學習，結合台師大吳怡萱教授獨家開發的「情緒偵探卡」進入校園推廣與應用，全國首創客製化建立學校指引方案，讓學生能覺察自己情緒。教育局長張明文說，將從高中職開始試辦，未來有實證成果再逐年往下延伸。

張明文說，過去教育太重視認知，缺乏「情意教育」，是台灣教育該努力的地方，很開心可以跟台師大合作，將頂尖大學研究帶入學校，希望真正讓孩子能夠從小對於自己情緒控管與覺察，能培養一些幸福快樂的元素，過去身體健康可以透過運動，但心理健康部分，過去在家庭、學校、社會教育非常少。

張明文說，老師培訓完後，將課程融入平常教學中，讓師生身心安頓，對人格培養與未來學習幫助大，是創新全國首創的突破性作法。

教育局中等教育科長吳佳珊表示，很多孩子無法體認自己的情緒狀況，未來老師在班級經營上，可以運用此課程，「情緒偵探卡」有十張情境卡，每張都有不同情境狀況，師生都能認知自己的情緒。

台師大副校長宋曜廷表示，「情意教育」很重要，在社會變遷狀況下，師生身心都需要更多安定力量，且於多元社會價值下，老師成了辛苦的行業，如何讓老師教學更有信心，將快樂情緒傳遞到學生身上，是刻不容緩的問題，預見此方案會成為全台的標竿，對師生都會有很好的助益。

教育局表示，台師大今年起為期3年，先對高中職進行校園幸福感問卷調查，並從調查結果分析師生幸福指數，作為後續社會情緒課程設計的重要參考；再運用台師大開發的「Best Me培訓教材」，明起辦理循環式六周教師增能與種子師資工作坊，預計培育200位種子教師帶領學生共同實踐100天幸福感推動方案，包括自我照顧、情緒舒緩、正念訓練等，並會提供專業諮詢服務，逐步建構校園推動模式。

教育局表示，社會情緒學習的技巧可以融入在各領域中，例如透過班級議題的討論，讓學生理解如何解決衝突、自我管理；在提問的時候能夠讓學生在安全的氛圍中表達想法，並獲得尊重。社會情緒學習能幫助孩子建立良好的人我關係，包含理解自我、與他人交流、與社會互動，正能呼應新課綱的精神。