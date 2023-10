《2023臺北時裝週 Taipei Fashion Week》 10／22 閉幕時尚大秀

眾所矚目的《2023臺北時裝週》時尚閉幕大秀, 今(10月22日)於臺北大巨蛋園區松菸大道與線上同步盛大登場。臺北市政府與文化部、經濟部等各單位合作辦理《2023臺北時裝週》,國際時尚龍頭媒體VOGUE及車壇豪華品牌Lexus大力響應,共同打造今年度臺北時裝週壓軸時尚盛典!本次首度啟用臺北新地標臺北大巨蛋園區帶來別具一格的全新跨界時尚秀,以【多元共融DE&I】為概念,再度邀請金馬獎頒獎典禮節目總監陳鎮川擔任時尚大秀創意總監,展現六組臺灣設計師品牌—ALLENKO3(柯瑋倫)、BOB Jian(簡國彥)、TANGTSUNGCHIEN(唐宗謙)、JUST IN XX (周裕穎)、PCES(暢芷荺、李玉琪、Bruno Chung)、Story Wear(陳冠百)的全新作品。蔣萬安市長與文化局蔡詩萍局長為支持臺灣時尚設計產業,今日身穿設計師服裝驚喜亮相星光大道,藝人黃偉晉、鶴The Crane、林予晞及Amanda 劉紀範等也擔綱走秀嘉賓,共同演繹臺灣設計師品牌2024春夏大作。除此之外,大勢歌手 Karencici及金獎製作人Starr Chen陳星翰首次演出時裝週獨家創作曲<Taking_Over.mp3>,臺饒文化代表Dizzy Dizzo蔡詩芸攜手舞者炸翻舞台、客家新生代饒舌歌手Yappy及今年榮獲最佳原住名專輯獎的Matzka帶來精彩表演,搖滾繆思女神楊乃文更挾帶超強氣勢擔任壓軸演出。大秀眾星們亦乘坐Lexus Electrified豪華禮車LM、ES、LS華麗登場,搭配一系列精彩演出,與全民一齊見證萬眾矚目時尚大盛事。

蔣市長為力挺臺灣設計師並展現對臺灣時尚產業的重視,今日特別穿上臺灣設計師品牌BOB Jian簡國彥所設計的服裝驚喜亮相;文化局蔡詩萍局長也身著PCES(暢芷荺、李玉琪、Bruno Chung)的設計作品步上星光大道紅毯。蔣市長一襲黑白強烈對比的搶眼風格更引起現場觀眾驚呼不斷,而有幾十年刺繡織布經驗的「京城武綉」特別開發品牌象徵的B格紋緹花布料來呈現,充分體現了設計師對於服裝細節的用心,同時顯示臺灣時尚設計產業的創作高度。

此外,三金典禮等級的星光陣容也為當晚精彩大秀再添華麗色彩,由長年支持臺北時裝週的典禮主持人Lulu黃路梓茵熱情開場,眾多知名藝人包含二度拿下金鐘視帝的薛仕凌、黃偉晉、劉品言、陳姸霏、洪佩瑜、禾浩辰、蔡凡熙、邱以太、劉敬、E1and、雷嘉汭、小樂吳思賢、大元、GEmma吳映潔、鶴The Crane、林予晞及Amanda 劉紀範皆穿著《2023臺北時裝週》知名設計師們打造服裝,展現屬於自我的時尚態度,更搭乘當晚Lexus Electrified豪華座駕LS、LM、ES的星光禮車亮麗登場。

本次閉幕大秀與遠雄文教公益基金會共同合作,首度於臺北大巨蛋園區松菸大道上舉辦,象徵場域啟動迎接未來遠雄大巨蛋與松山文創園區設計與運動的多元發展性,並攜手臺灣頂尖模特兒經紀公司凱渥、丹藍、霏訊、風暴、伊林、MOOZA與知名秀導楊佩綺及Alen,全新形態呈現時尚的無限可能。大秀邀請豪華星光陣容跨界化身模特兒,與74位名模共同演繹六組臺灣設計師品牌的精彩大作。率先登場的臺灣設計師品牌 Just in XX(周裕穎),以「Fruits Night Out!!! 台灣水果派對!」為主題,打造一個充滿 90年代單色風格的時尚系列,讓模特兒們彷彿化身成一顆顆行走的水果來展演2024春夏大作,更攜手台饒文化代表Dizzy Dizzo蔡詩芸跨界演繹,一連帶來《ASS》、《So Good Tho》、《Wiefy》多首饒舌歌曲演出搭配氣勢龐大陣容的舞群,讓伸展台瞬間幻化為時尚嘉年華;接著出場的品牌 ALLENKO3(柯瑋倫)以經典作品卡夫卡的變形記作為靈感發想,呈現主題為《變體 METAMORPHOSIS》的2024春夏系列作品,搭配客家新生代饒舌歌手Yappy及弦樂手精彩跨界,帶來暗黑且耳目一新的精彩說唱演出,令現場觀眾驚呼連連;接著登上舞台的是品牌Story Wear(陳冠百),設計師以《O》作為2024春夏新系列的靈感發想,讓2024 系列回歸品牌核心:Art, Fashion, Craftsmanship,Sustainability 使用循環設計手法,從設計靈感到實質應用,將扎實的落實CIRCULAR DESIGN 讓一切的歸屬於零與無限大,並由超人氣男星黃偉晉帶領著12位名模由觀光巴士驚喜登場,個性演繹品牌精彩大作。

率先登場的臺灣設計師品牌 Just in XX(周裕穎)攜手台饒文化代表Dizzy Dizzo蔡詩芸跨界演繹。業者/提供

隨著現場燈光轉換,由今年入圍第34屆金曲獎最佳新人獎及最佳華語男歌手獎的鶴The Crane率領名模共同演繹品牌 TUNGTSUNGCHIEN(唐宗謙)2024春夏全新創作,展演中搭配今年榮獲最佳原住民專輯獎的Matzka帶來以R&B曲風詮釋的族語歌曲《起自己的火》、《未竟之夢》精彩的跨界演出完美符合本屆DE&I多元精神;接著登場的是品牌 PCES(暢芷荺、李玉琪、Bruno Chung),由近期入圍金鐘視后的林予晞以一襲獨特剪裁長洋裝氣勢出場,特殊的皺摺垂墜設計,優雅中不失個性,完美展現品牌本季主題數字「3」的象徵意義,展演中更穿插多元文化的小吃市集攤車,大秀現場猶如熱鬧嘉年華會,與品牌本次主要展現的社會平權及多元元素相互呼應。

大勢歌手Karencici攜手金曲最佳製作人Starr Chen陳星翰壓軸演出 名模群壯觀完美謝幕

Karencici與Starr Chen陳星翰壓軸帶來時裝週獨家創作曲<Taking_Over.mp3>首次現場演唱_2.jpg

精彩絕倫、跨界不間斷的時尚藝術大秀,在前五個設計師品牌接連展演後,大勢女歌手Karencici,以一襲BOB Jian特別量身打造的氣勢服裝閃亮登場,更與金曲最佳製作人Starr Chen陳星翰壓軸帶來今年為時裝週獨家創作曲<Taking_Over.mp3>的首次現場演出,並帶出壓軸登場的品牌BOB Jian(簡國彥)。本季BOB Jian重點放在「漫遊」,以 21AW 主題「走心、走星、走新」作為延續,此系列透過「格紋、暈染、線型」三種型態印花轉述網絡連結的漫遊,希望服裝能結合更多精緻工藝的裝飾,使數位印花增添更多帶有溫度的手工技術,亦是挑戰美感的拼湊,也呈現屬於 BOB Jian 張揚個性的美感節奏。精彩演唱與高規格的視聽饗宴,將大秀推往另一波高潮也完美詮釋本次時裝週想展現的嘻哈精神。大秀尾聲,六組臺灣設計師品牌、眾多模特兒齊聚謝幕的壯觀畫面,為《2023臺北時裝週》閉幕大秀劃下完美句點。

搖滾謬斯楊乃文驚喜現身時尚派對嘉年華 邀請市民同歡感受時尚魅力

《2023臺北時裝週》重磅邀請搖滾繆思楊乃文演唱_2.JPG

精彩的壓軸閉幕大秀後,同場加映時尚派對嘉年華,大秀現場由本屆時裝週贊助品牌-皇家禮炮特別設置皇家新奢酒水吧台,更重磅邀請搖滾繆思楊乃文演唱,為近日皇家禮炮與Richard Quinn攜手合作的「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」揭開序幕,楊乃文以一襲RichardQuinn橙紅玫瑰斗篷氣勢現身,展現熱力爆棚的精彩演出,一連帶來《貴族的輓歌》、《A Dream of Bonnie & Clyde》、《星星堆滿天》及《Queen》等多首膾炙人口歌曲,為時裝週閉幕大秀再掀高潮。

《2023 臺北時裝週》不可或缺的大秀後臺造型團隊,則是邀請到專業的雅詩蘭黛集團及資生堂專業沙龍美髮執導,為所有模特兒帶來最專業精彩的髮妝造型。大秀現場各品牌熱烈響應,除了提供高品質礦泉水 FIJI Water、威士忌界頂級品牌皇家禮炮經典 21 年調和威士忌 ,更有雅詩蘭黛集團的粉紅絲帶限定化妝包、婕洛妮絲 ⎯ 灰熊厲害瞬白泡泡面膜、LAMORCOM 愛康 ⎯ AK37 暢。果蔬發酵軟糖、SABON 身體磨砂膏、VOGUE x zero zero 獨家設計再生紀念袋提供的超精美好禮,讓出席嘉賓欣賞國際級的時尚大秀外,也能感受到大會的精心安排。

設計師選品店時尚加乘三大商圈風格店家 跨區接力時尚不斷電

《2023臺北時裝週》時尚大秀採全程線上直播結合各大戶外屏幕播出,線上下同步零距離連線,也能透過臺北時裝週網站、VOGUE TAIWAN YOUTUBE、LINE TODAY、以及臺北市文化局Design For Taipei 臉書粉絲團,掌握現場精彩表演,與全民一同欣賞最精彩的時尚大秀。為支持臺灣時尚設計品牌,精彩的壓軸時尚大秀後,即日起至10月29日期間民眾還能在交通便捷的SOGO復興館5樓看到今年精選的設計師選品店,店內將展示銷售包含參與時尚閉幕大秀的6個設計師品牌在內多組臺灣設計師的作品,從服飾、配件到包類,呈現最多元的風格作品的購物空間,邀請民眾親臨現場參觀選購,感受臺灣時尚的設計魅力。