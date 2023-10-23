9月電力景氣燈號續亮黃藍燈 台綜院看好AI商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台綜院今天發布9月整體產業電力景氣燈號續呈轉向的黃藍燈，而年底旺季備貨效應、人工智慧（AI）新興應用商機，可望進一步拉抬科技業表現，不過美中科技戰持續延燒，對於台灣半導體產業的影響須仔細評估。

台綜院指出，9月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.05%，結束去年7月以來的用電連續負成長（排除春節因素），整體產業電力景氣燈號，從7月起揮別衰退藍燈，連續第3個月呈現黃藍燈。

台綜院進一步分析產業別表現，電腦、電子及光學製品業隨著庫存調節告一段落，在5G、高效能運算及雲端資料服務強勁需求帶動，以及AI新興科技應用持續擴展，積極回補庫存，提振產業生產動能，9月電腦、電子及光學製品業用電成長近3成，電力景氣燈號由黃藍燈轉為穩定成長的綠燈。

半導體業仍受全球總體經濟疲弱、中國需求復甦緩慢等負面因素影響，客戶下單保守謹慎，不過個人電腦與伺服器需求回穩、新機換機潮及AI需求強勁成長，帶動產能利用率回升，9月半導體業用電量較去年同期增加6%，創8個月以來最大用電漲幅，電力景氣燈號續呈轉向的黃藍燈。

台綜院提醒，由於記憶體、晶圓代工、封測等電子產品接單減少，半導體業是否明確復甦，仍須持續觀察。

綜觀國內經濟情勢，台綜院認為，全球經濟復甦力道遲緩，廠商投資保守，製造業生產動能也受到抑制，但隨著年底旺季備貨效應與AI新興商機，以及民間消費持續暢旺與用電低基期因素下，國內產業用電轉為正成長；預測9月經濟成長率為2.5%，第3季經濟成長率為2.2%。

展望第4季，台綜院表示，電子各業去化庫存接近尾聲，在AI應用強勁需求帶動下，科技業將受惠而有望進入主動補庫存階段，但國際景氣仍受貨幣緊縮影響，生產動能有所放緩，加上美中科技戰從技術管控擴展到投資管控，未來如何牽動台灣產業命脈的半導體業，必須審慎評估。