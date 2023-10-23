關節疼痛要小心！全台每年新增五千名類風濕性關節炎患者

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣每年新增近五千名類風濕性關節炎患者，且以正值事業上升期的青壯年族群為最大宗！中華民國風濕病醫學會鄭添財理事長說明，類風濕性關節炎患者須長期仰賴治療，幸好過往十餘年已有專門抑制細胞活化的生物製劑可以穩定病況，然而，症狀多變、每位患者的發病程度不同，更需要整合各界資源，讓患者能積極面對治療過程中的每一步。

同屬羅氏集團，且向來以病患為中心的羅氏大藥廠及台灣中外製藥，在風濕免疫疾病領域已深耕多年，從診斷到治療皆投入大量心力，為了提供更全面性的照護，於10月16日正式組成策略聯盟，後續將共同推動多項病患支持、市場行銷以及醫藥學術活動，開啟風濕免疫疾病患者治療新旅程！

衛生福利部統計，全台約有20萬名類風濕性關節炎患者，且人數持續增長，為風濕免疫疾病大宗，中華民國風濕病醫學會鄭添財理事長分享，類風濕性關節炎好發於30~50歲女性，病程發展快速，近85%患者會於發病兩年內出現關節腫脹、疼痛，同時因全身性慢性發炎，所有器官都可能受影響。

鄭添財理事長說明，類風濕性關節炎患者過往使用傳統化學藥物，但僅能緩解症狀，隨著醫療技術進步，亦有生物製劑出現、提供患者更多元的選擇。不過，由於類風濕性關節炎症狀複雜，即使是使用同一種治療方式，也可能在效果、副作用表現上有很大的差異，加上疾病不可逆且無法痊癒，患者在治療過程中更需要仰賴醫師及藥物的幫助，也多期待能有更好的醫療資源。鄭添財理事長表示，相信在羅氏大藥廠與台灣中外製藥的雙強聯手之下，將能提供給全台病患更完善的用藥計畫。

長期關注風濕免疫疾病領域的羅氏大藥廠，做為全球知名的生物技術公司和醫療診斷設備的領導者，多年來秉持「先患者之需而行」理念，從罹病前的診斷、確診後的治療方案以及用藥前的風險評估，都比患者多想一步，並因應不同患者的狀況而有即時且完整的規劃，才能讓醫療資源發揮最大效益，也落實以病友為中心的企業關懷。

羅氏大藥廠總經理Girish Mulye分享，羅氏在台灣投入許多資源協助風濕病患的照護，舉例來說，羅氏自2008年啟動「病患衛教計畫」，協助醫護人員進行生物製劑的衛教，以確保病患在用藥上的可近性與順從性；同年度，為了病患用藥安全，羅氏同步啟動「用藥前檢測補助計畫」，以降低B型肝炎、C型肝炎與肺結核的相關用藥風險。此外，定期的衛教與檢測計畫也幫助類風濕性關節炎患者能更安心地接受治療，每年平均為超過2500組家庭帶來更穩定的照護與生活品質。

中外製藥於2002年成為羅氏集團成員後，在台灣也與羅氏大藥廠共同為病患利益而努力。為了提供風濕免疫疾病及狼瘡性腎炎患者更全方面的照護，自10月中起，羅氏大藥廠與台灣中外製藥正式合作，往後中外製藥將主要負責藥物的市場行銷，而羅氏將持續提供醫藥學術服務，讓資源整合最大化，也達到集團內企業分工的目的。

台灣中外製藥董事長岡本崇表示，作為羅氏集團的成員，中外製藥專注於創新藥物的研發和銷售，特別是台灣中外製藥在風濕免疫疾病領域深耕多年，對於患者需求具有深厚的理解及使命感。羅氏大藥廠總經理Girish Mulye則分享，期待在組成策略聯盟之後，可以結合雙方專業，發揮更強大的力量，讓台灣病患獲得更好的醫療照護以及生活品質。