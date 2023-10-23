東橋小小孩不給糖就搗蛋萬聖節遊街趣登場

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由永龍建設贊助的「東橋小小孩不給糖就搗蛋~萬聖節遊街趣」活動，今年正式邁入第二個年頭，本次東橋萬聖節活動是由東橋管委會聯合會、東橋里歐巴團隊、鑠行音樂、一起辦市集等單位共同主辦。

除結合傳統的「不給糖就搗蛋」小小孩變裝遊街、走秀外，更結合了公益文創市集、登大人音樂祭等活動，讓整場活動更加多元化，精彩豐富的活動內容，再次嗨翻整個東橋地區，在去年首辦的東橋萬聖節歡樂趴活動，參加的小小孩偕同父母親人數已逾千人，到了今年，累積人數更高達近3000人，創下嗨翻東橋萬聖節之高峰。

活動主辦人東橋歐巴里長王怡舜(舜子)及東橋里吉祥物邱鵬勳(黑熊)同時表示，在勤走東橋地區三發滙世界、仁發大都滙、水舞紀、永龍V&A一二期、明水森林、真愛、良勳夢公園、大橋郡、金美社區、大橋代天府進安宮、住商永康東橋店、信義房屋永康店、康橋商圈、瀚聲音響、南瀛基金會、瀚克寶寶、消防局第五大隊等活動合作單位，協商活動每一細節，就是為了串接每一個歡樂氛圍內容，讓活動能夠完美呈現。

此次東橋萬聖節遊行活動在三發滙世界舞台前，由舞獅陣歡樂鳴笛啟動開趴模式，正式出發，整個遊行路線，除了真愛社區中庭廣場穿插有兔兔魔術氣球秀、獅陣搗蛋彩樁表演、東橋夢幻泡泡2.0外，同時更結合小橋公園萬聖節派對教育走廊，促進親子互動遊戲，最後終點設在小橋公園文創市集廣場。當然，一系列的活動不僅於此，現場還有小小孩變裝走秀，搖滾少年家的登大人音樂祭等活動，精彩的活動內容更是創下史無前例的高潮，讓參加此次東橋萬聖節嘉年華派對的大朋友、小朋友及有夢最美的少年家們，嗨翻今年的萬聖節。