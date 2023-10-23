momo富邦媒《雙11超狂購物節》23日起搶先預熱

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雙11年中慶即將到來，富邦媒（8454）暖身活動23日率先開打，10月23日至10月31日祭出三大互動遊戲為《momo雙11超狂購物節》預熱。

富邦媒全新推出趣味滿滿的momo「超級猜價王」商品競猜遊戲，超人氣「組隊賺回饋」提前開放召集隊友，「天天簽到賺mo幣」。

迎戰雙11，momo「綠活會員」齊助陣，同時借重科技服務力升級網購體驗，從進階搜尋服務、個性化購物體驗、商品評價功能等，助消費者輕鬆掌握雙11購物撇步。

富邦媒表示，23日至31日「超級猜價王」天天12：30、18：30及20：30準時召集遊戲達人，每局遊戲將隨機出現一組目標金額，限時15秒內完成商品猜價即晉級關卡，連勝二關將獲得momo全站折價券，成功闖入第三關再送11元mo幣獎勵。

歷年呼聲超高的momo「組隊賺回饋」提前開放召集隊友，23日起揪齊4至8位購物神隊友並於11月1日消費，力拼最高3％回饋。超人氣「天天簽到賺mo幣」也加入預熱活動行列，簽到並將免費領mo幣的好康分享給親朋好友，最高將獲得50元mo幣。

雙11必買好物數百萬件，momo借重科技服務力助消費者快速精準地找到心儀好物，除持續精進「個人化推薦版位」，零時差推薦貼近消費者的商品；搭配今年第二季新推出的「館別搜尋」關鍵字進階搜尋服務，縮小搜尋範圍輕鬆找齊雙11購物清單。

momo「以圖搜圖」也來助攻，全站商品輕鬆搜尋。momo提醒，可以事先將喜愛的品牌加入「追蹤品牌」清單，隨時掌握雙11品牌優惠資訊；並參考「商品評價」購入最符合心意的好物。

momo「綠活會員」也持續招募中，加入綠活行列享優先使用「循環袋」、訂單商品「集中到貨」兩大減碳物流。