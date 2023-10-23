只靠勞保、勞退可月領5萬？達人曝光關鍵眉角

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【 旺得富理財網 黃順德】據勞保局統計，至去（2022）年底，逾159.7萬退休勞工平均月領18,294元，較前（2021）年多逾400元，平均月領1.8萬元，超過61％勞工少於2萬元，人數約有約98萬人，超過4萬元僅有2,245人，不過，竟然有理財達人試算出退休金，可月領逾5萬元，竟高達驚人的8萬元，接下來看看他做了什麼規畫。

一般來說，若想要月領4萬元以上的年金，至少得滿足以下3個條件，平均投保薪資在4萬元以上、投保年資達到50年、再加上延後退休5年以上可領增額20％，換算下來，就可以月領到超過4萬元勞保年金。

「每延一年多4％增額年金，延後5年請領就多了20％。」20％影響多巨大？富蘭克林華美投信投資研究部副總經理邱良弼表示，精算過自身勞保老年年金的月退金，若沒展延5年，月領大約2.4萬元，若等5年後再領，月領多8,000元，加起來一個月就有3.2萬元。

邱良弼一開始就勞退自提6％，加上雇主提撥6％，每年累積提撥金額即超過20萬元，若以平均年投報率3％計算，到65歲屆退休時，個人勞退帳戶累積金額就超過700萬元，月領有5.3萬元；如此一來，勞保加上勞退兩筆合計月領將超過8萬元。

也許有人會質疑他「月領8萬」是因為高薪，邱良弼認為，重點在於執行力與紀律，並提醒年輕族群不要小看自提6％威力，「時間是年輕人最大助力，複利更是最好武器」，累積退休金是要以理財的角度、而非投資角度去看，穩健中求成長才是正確。