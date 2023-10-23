創高教紀錄 台東大學6位校長候選人簽署反霸凌承諾書

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國立台東大學正在進行校長遴選，高教工會台東分部召集人李偉俊邀請參與遴選的候選人簽署反霸凌承諾書，6名候選人全數簽署，創下高教界紀錄。

李偉俊倡議校長合格候選人應主動簽署反霸凌承諾書，理由是基於大學自治與教授治校的原則下所產生的大學校長，絕對有必要是維持校園內部和諧及友善校園的重要領導者和工作者。

李偉俊公開邀請台東大學校長合格候選人來簽署反霸凌五大承諾之活動，並在全校編制內教師及研究和技術人員公開投票行使同意權（11月8日）前，在今日於高教工會官網公開簽署結果資訊供各界參考並同步發布正式新聞稿，以昭公信。

高教工會台東分部的反霸凌承諾書的五大承諾內容如下：一、本人承諾，不濫用懲戒、考績、評鑑制度，影響教職員工的工作權益；二、本人承諾，不濫權主導或介入教師升等事宜，回歸尊重同儕專業審查與評量制度。

三、本人承諾，不濫權主導或介入教師研究計畫，尊重教師研究專業與學術自由；四、本人承諾，不濫權主導或介入教師聘任事宜，尊重系所專業審議結果；五、本人承諾，重視校園安全並確切落實推動性別平等教育法。

李偉俊10月16日主動統一發信給六位校長合格候選人，截至10月20日，6位合格校長候選人，包括台中教育大學教授朱海成、成功大學教授鄭憲宗、嘉義大學教授章定遠、佛光大學教授傅昭銘、台東大學教授張永明及梁忠銘，均先後主動回覆，並親筆簽署反霸凌承諾書回傳，創下台灣高教界遴選大學校長過程中全數合格候選人均簽署反霸凌承諾書的新紀錄。

高教工會表示，他們支持各大學工會分部在其大學校長公開遴選過程中，可以主動發起讓合格候選人簽署反霸凌承諾書，以落實保障高教工作者合法的基本工作權益，也積極促進高教體系內的各大學校院均可成為友善校園並拒絕各種形式霸凌之高教典範。