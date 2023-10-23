加速全面禁用一次性購物塑膠袋 環團籲搭配兩措施

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未減少塑膠製品對環境的危害，許多國家紛紛邁入禁用一次性購物塑膠袋的決策。環團表示，台灣在禁用一次性購物塑膠袋上仍需加強，因此提出全面禁用一次性購物袋應搭配推動「垃圾費隨袋徵收」及「兩袋合一」的機制，可同時達到減少所有材質的一次用購物袋用量、汙染者付費、垃圾費反映成本的3項政策目標。

看守台灣協會今(23)日於記者會公布去年民眾對於購物用塑膠提袋的使用習慣問卷調查結果，該問卷總計得到1393位民眾回應，其中近98％民眾支持全面禁用一次用購物塑膠袋；另有近80％接受每個塑膠袋售價2元以上，且有93％支持塑膠袋收費應使用於垃圾減量措施或垃圾費。

看守台灣協會研究員林奕均表示，有高達91％民眾的塑膠袋主要來自傳統市場、小吃攤販、早餐店或餐廳，這些都是尚未受到塑膠袋限用政策管制的場所，而有高達71.6％的民眾會因帶回家的塑膠袋沾有髒汙而直接丟掉。

林奕均說，最好的配套就是全面實施垃圾費隨袋徵收及兩袋合一，因為大多民眾會把塑膠袋帶回家當垃圾袋用，因此兩袋合一搭配全面禁用塑膠袋政策的配合度應該會很高，這個政策需以垃圾費隨袋徵收為基礎，同時也可解開垃圾隨袋徵收難以邁出雙北的困境。

主婦聯盟台中分會會長耿明誼指出，隨袋徵收在雙北已實施多年，證明民眾接受度與配合度高，然而雙北每公升專用垃圾袋／兩用袋0.36元的定價卻讓其他縣市舉步不前，因為超低費率的垃圾費收入只能反映5-10％左右的垃圾清除處理成本，不但垃圾費收入會減少，廚餘與資源回收的工作量反而增多，還要增加專用袋或兩用袋的袋子製作、配銷支出，其他縣市才會以各種理由推託垃圾費隨袋徵收的實施。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩表示，現在塑膠袋甚至任何材質的購物袋氾濫的狀況已可視為汙染行為，使用塑膠袋本該付出環境成本，或是由政府基於環境保護發出塑膠袋禁用命令，民眾等待的是法規的指引，政府無須擔心塑膠袋禁用政策將遭受民意反彈，畢竟已經有民意基礎支持。