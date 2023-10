以巴爆零星地面交戰！哈瑪斯：以軍棄車撤退

【中時新聞網 吳映璠】以色列軍隊即將進軍加薩走廊展開地面戰,昨(22)日以軍與哈瑪斯在加薩南部展開局部地面衝突,哈瑪斯稱摧毀一輛以軍戰車,迫使以軍「棄車撤退」,以色列僅證實進入加薩進行突襲任務,釀成1名士兵喪命、3人受傷。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、半島電視台(Al Jazeera)、《以色列時報》(The Times of Israel)報導,哈瑪斯昨日稱,在加薩走廊南部的甘尤尼斯市(Khan Yunis)附近摧毀2輛以軍軍用推土機及1輛戰車,迫使以軍「棄車撤退」、撤回以色列。

以色列軍方則證實,周日部隊在加薩進行任務時,哈瑪斯朝以軍戰車及工程車輛發射反戰車導引飛彈,釀成1名以軍喪命,另外3人受傷。

以色列軍方表示,進入加薩是為了搜尋失蹤者的遺體,以及為即將展開的地面戰清除障礙。

CNN指出,周日的交火是7日以巴開戰以來,雙方在加薩走廊內首次爆發的小規模交戰之一;半島電視台指出,一直以來以軍持續越界,進行所謂的清除障礙、情蒐等任務。

以色列軍隊即將進軍加薩展開地面戰,大批戰車集結加薩邊境,儘管以國軍方至今未提供進攻時間表,不過軍方高層近期不斷喊話進攻迫在眉睫。

CNN引述2名消息人士指出,美國政府已私下施壓以色列延後進攻,以讓更多人質被釋放,以及讓更多救援物資進入加薩,不過22日一名以國高階官員表示,「沒有注意到」華府希望延後進攻的要求,強調他們在人質談判中「不會停火」,稱以色列與美國一樣都希望盡快讓人質獲釋,但「人道主義不能影響消滅哈瑪斯的任務」。

文章來源:Hamas and Israeli troops clash in Gaza as airstrikes intensify

文章來源:Israeli soldier killed during ground raid in Gaza, Israel’s army says

文章來源:Soldier killed, 3 hurt following Hamas attack on troops near Gaza

文章來源:Senior Israeli official says there will be “no ceasefire” for Gaza amid hostage talks