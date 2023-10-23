百城機械前進歐洲 帶領台灣食品機械走向國際

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百城機械今年因應國境解封積極參與國內外展覽，下半年接連在澳洲、馬來西亞、德國、印尼展覽，也將在年底12月6號舉辦年度發表會，象徵百城機械總經理蔡承諺拓展國際市場的決心，該公司10月22日至26日參加德國慕尼黑IBA烘焙展覽會(攤位號：A1.145)，該展為國際焙烤行業排名第一的烘焙展覽會，也是百城疫後首次前往德國展覽。

榮獲台灣精品獎的HM-588多功能食品自動包餡成型機也在德國展覽亮相，該機台取得獨家專利，可以製作市場獨創的五重餡糕餅，可以搭配多款配件量產華人市場熱銷的雙蛋黃月餅以及巧克力包餡餅乾。就連各式肉排、黎巴嫩炸肉球、中東棗泥餅都可以透過同一台機型生產，應用範圍從烘焙橫跨到冷鏈市場，一機多用為客戶帶來最大的效益。

今年6月在台北國際食品加工機械展奪下智慧化產品競賽優等獎的HM-777多功能餃子成型機也是歐洲市場熱銷的產品，該台機型擁有特殊專利，協助全世界冷凍食品業者開發立體模製作的水餃美觀又可口。該機台可以客製化模具，製作印度咖哩餃、阿根廷餡餅等不同造型的產品，還可配合多款配件，製作小籠湯包。

百城機械總經理蔡承諺強調，疫情後烘焙業、冷凍食品業朝自動化轉型將成為趨勢，百城用美食來說話，將食品機械外銷到全世界，不斷超越自我，研發出多款熱銷機台，目標外銷至全世界100個國家，成為隱形的台灣之光。